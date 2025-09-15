Одеський кінофестиваль 2025 показав нову статуетку Дюка

Люди на сцені кінофестивалю. Фото ілюстративне: Одеський національний кінофестиваль

Одеський міжнародний кінофестиваль оновив головну нагороду — статуетку "Золотого Дюка". Вона отримала сучасний дизайн із символами стійкості та незламності, але водночас зберегла традиційні цінності українського кіно. Нову відзнаку вперше вручать цьогоріч восени.

Про це повідомили на сторінці Одеського національного кінофестивалю.

Нова статуетка

Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю презентували оновлену статуетку "Золотого Дюка". Її дизайн створили фахівці компанії Jewelry Factory, яка вже вдруге виготовляє нагороди для фестивалю. Нова статуетка має полігональну форму. Вона символізує світ, що постійно змінюється, але водночас нагадує про сталі цінності та традиції українського кінематографа. У центрі нагороди розміщене червоне серце — знак стійкості та любові, з якими українці долають випробування.

"Для нас ця робота — не лише про ювелірне мистецтво, а й про передачу цінностей із покоління в покоління", — розповіли у Jewelry Factory.

Виробники обіцяють ще кілька сюрпризів для гостей кінофестивалю. Оновлені "Золоті Дюки" вручать переможцям під час церемонії нагородження 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року в Києві.

Нова статуетка. Фото: Одеський національний кінофестиваль

