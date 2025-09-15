Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеський кінофестиваль оновив головну нагороду — яким став Дюк

Одеський кінофестиваль оновив головну нагороду — яким став Дюк

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 15:57
Одеський кінофестиваль 2025 показав нову статуетку Дюка
Люди на сцені кінофестивалю. Фото ілюстративне: Одеський національний кінофестиваль

Одеський міжнародний кінофестиваль оновив головну нагороду — статуетку "Золотого Дюка". Вона отримала сучасний дизайн із символами стійкості та незламності, але водночас зберегла традиційні цінності українського кіно. Нову відзнаку вперше вручать цьогоріч восени.

Про це повідомили на сторінці Одеського національного кінофестивалю.

Реклама
Читайте також:

Нова статуетка

Організатори Одеського міжнародного кінофестивалю презентували оновлену статуетку "Золотого Дюка". Її дизайн створили фахівці компанії Jewelry Factory, яка вже вдруге виготовляє нагороди для фестивалю. Нова статуетка має полігональну форму. Вона символізує світ, що постійно змінюється, але водночас нагадує про сталі цінності та традиції українського кінематографа. У центрі нагороди розміщене червоне серце — знак стійкості та любові, з якими українці долають випробування.

"Для нас ця робота — не лише про ювелірне мистецтво, а й про передачу цінностей із покоління в покоління", — розповіли у Jewelry Factory.

Виробники обіцяють ще кілька сюрпризів для гостей кінофестивалю. Оновлені "Золоті Дюки" вручать переможцям під час церемонії нагородження 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться з 24 вересня по 4 жовтня 2025 року в Києві.

Одеса
Нова статуетка. Фото: Одеський національний кінофестиваль

Нагадаємо, ми писали, що Одеський кінофестиваль цьогоріч здивує двома програмами. Також ми повідомляли, що співачка Оля Полякова анонсувала власний фільм.

Одеса фільм фестиваль Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації