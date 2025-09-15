Одеський кінофестиваль 2025 показав нову статуетку Дюка

Люди на сцене кинофестиваля. Фото иллюстративное: Одесский национальный кинофестиваль

Одесский международный кинофестиваль обновил главную награду — статуэтку "Золотого Дюка". Она получила современный дизайн с символами стойкости и несокрушимости, но в то же время сохранила традиционные ценности украинского кино. Новую награду впервые вручат в этом году осенью.

Об этом сообщили на странице Одесского национального кинофестиваля.

Новая статуэтка

Организаторы Одесского международного кинофестиваля презентовали обновленную статуэтку "Золотого Дюка". Ее дизайн создали специалисты компании Jewelry Factory, которая уже второй раз изготавливает награды для фестиваля. Новая статуэтка имеет полигональную форму. Она символизирует мир, который постоянно меняется, но одновременно напоминает о постоянных ценностях и традициях украинского кинематографа. В центре награды размещено красное сердце - знак стойкости и любви, с которыми украинцы преодолевают испытания.

"Для нас эта работа — не только о ювелирном искусстве, но и о передаче ценностей из поколения в поколение", — рассказали в Jewelry Factory.

Производители обещают еще несколько сюрпризов для гостей кинофестиваля. Обновленные "Золотые Дюки" вручат победителям во время церемонии награждения 16-го Одесского международного кинофестиваля, которая состоится с 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве.

Новая статуэтка. Фото: Одесский национальный кинофестиваль

