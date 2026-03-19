"Вижу тебя" в Одессе: актеры о съемках фильма и своих ощущениях

Девушки с телефоном.

В Одессе сняли фильм "Вижу тебя". Работа над лентой проходила в непростых условиях - рядом раздавались взрывы, но съемочный процесс не останавливали. Актеры вспоминают этот период как эмоциональный и одновременно теплый. В кадре обещают передать настоящую атмосферу города.

Об этом в интервью главному редактору Новини.LIVE Елене Халик рассказали актеры, которые снимались в фильме.

Съемки фильма

Съемки фильма "Вижу тебя" продолжались в Одессе весной 2025 года. Команда провела в городе около месяца. Несмотря на опасность, актеры говорят — им удалось почувствовать особое настроение Одессы и передать его в ленте.

Вайб города

Актер Алексей Яровенко рассказывает, что команда провела в Одессе около месяца. За это время удалось не только снять сцены, но и почувствовать настроение города. По его словам, Одесса сочетает спокойствие моря и постоянное напряжение из-за войны, и именно этот контраст хотят передать в фильме. Актер говорит, что атмосфера города сильно повлияла на съемочный процесс и настроение команды. Они пытались работать даже тогда, когда ситуация была нестабильной. Именно это, по его словам, добавило ленте правдивости.

"Мы поймали этот вайб и очень хотим передать его людям. Очень хочется поделиться этой атмосферой с другими", — говорит актер Алексей Яровенко.

Актер Алексей Яровенко. Фото: Алексей Яровенко/Instagram

Алексей также обратил внимание на реакцию местных жителей во время опасности. По его словам, одесситы ведут себя спокойнее, чем это можно было бы ожидать. Люди продолжают жить обычной жизнью даже в таких условиях. Актер признается, что такое поведение его удивило. В то же время он считает это проявлением устойчивости и адаптации к реальности. Именно это, говорит актер, тоже станет частью атмосферы фильма.

Атмосфера съемок

Анна Саливанчук вспоминает, что съемки проходили в апреле и мае. В этот период в Одессе уже было тепло, что добавляло комфорта во время работы. По ее словам, команда смогла совместить напряженный процесс съемок с приятным отдыхом. Все участники съемочного процесса быстро нашли общий язык. Это создало легкую атмосферу на площадке. Она подчеркивает, что такие условия положительно повлияли на результат.

"Это был невероятный период съемок в Одессе. Солнышко, тепло. Мы успевали и работать и отдыхать", — рассказала актриса.

Актриса Анна Саливанчук Фото: Анна Саливанчук/Instagram

Она также рассказала, что не боится атак. Даже во время обстрелов Анна старается не менять привычный ритм жизни. Такой подход помогает ей оставаться спокойной. Актриса отмечает, что каждый реагирует на опасность по-своему. Для нее важно не поддаваться страху и продолжать жить. Именно это она считает своим внутренним правилом.

"Гатит, но и в Киеве гатит. Я не спускаюсь в укрытие никогда — это мой подход к жизни", — добавила Саливанчук.

Съемки под обстрелами

Во время работы случались ситуации, когда приходилось делать паузы. Особенно это касалось съемок на открытых локациях. По словам актера Андрея Фединчика, наиболее напряженные моменты были во время сцен в парке. Актер говорит, что тогда неподалеку были слышны удары по портовой инфраструктуре. Из-за этого люди начали покидать территорию, а команда была вынуждена остановить процесс. Такие ситуации, по его словам, случались неоднократно.

"Были моменты, когда мы снимали сцены в парке и начался обстрел. Было очень громко, люди начали убегать. Мы тоже поставили процесс на паузу и ушли в укрытие", — отметил актер.

Актер Андрей Фединчик Фото: Андрей Фединчик/Instagram

Несмотря на это, общие впечатления от съемок остались положительными. Актер подчеркивает, что команда работала в спокойном темпе без перегрузки. Это позволило сохранить хорошее настроение даже в сложных условиях. Он также отметил атмосферу города и людей, которые повлияли на процесс. По его словам, именно это сделало период съемок особенным.

"Это был классный период. Было море, хорошая погода и нормальный темп работы. Не было нагрузки такой, чтобы вот с утра до ночи снимали", — добавил Фединчик.

Что известно о фильме

"Вижу тебя" — украинская полнометражная драма с элементами комедии. В центре сюжета — герой, который после сложного периода в жизни пытается начать все заново. Его реальность меняется после странного случая с фотографией, где он видит незнакомую девушку вместо себя.

С этого момента между героями возникает необычная связь. Он может видеть ее только через экран смартфона, а когда связь исчезает — отправляется на поиски. История сочетает романтическую линию с темами потерь, восстановления и поиска себя. Премьера фильма в Украине запланирована на 26 марта 2026 года.

