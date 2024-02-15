В Одессе скончался актер театра юного зрителя Виктор Раду

Актер Виктор Раду. Фото: Одесский ТЮЗ

Вчера, 14 февраля, в Одессе скончался видный театральный деятель Виктор Андреевич Раду. Его жизнь прервалась из-за остановки сердца в возрасте 67 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши.

"Он всегда был идеальным партнером на сцене, надежным рабочим, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помогал многим молодым актерам, передавал им секреты актерского мастерства, не отказывался от новых ролей", — говорится в сообщении.

Творческая биография Виктора Раду

Виктор Раду родился 10 сентября 1956 года в Одессе. В 1978 году окончил Одесский институт инженеров морского флота, в 1987 году окончил Дальневосточный педагогический институт искусств, специальность — актер театра и кино. С 1987 года — актер Одесского ТЮЗа. Работал ведущим новостей на ТРК "Град".

Напомним, 31 января скончался актер театра имени Василька Анатолий Дриженко. Сердце артиста остановилось в возрасте 82 лет.

Также мы писали, что 23 января Одесса прощалась с еще одной звездой, драматургом, музыкантом и актером Евгением Хаитом. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 61 года. В последний путь проводить пришли его друзья, знакомые и почитатели творчества.