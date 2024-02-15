В Одесі помер актор театру юного глядача Віктор Раду

Актор Віктор Раду. Фото: Одеський ТЮГ

Вчора, 14 лютого, в Одесі помер видатний театральний діяч Віктор Андрійович Раду. Його життя перервалося через зупинку серця у віці 67 років.

Про це повідомили у пресслужбі Одеського театру юного глядача ім. Юрія Олеші.

Читайте також:

"Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним робітником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей", — йдеться у повідомленні.

Творча біографія Віктора Раду

Віктор Раду народився 10 вересня 1956 року в Одесі. У 1978 році закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту, у 1987-му закінчив Далекосхідний педагогічний інститут мистецтв, спеціальність — актор театру та кіно. З 1987 року — актор Одеського ТЮГу. Працював ведучим новин на ТРК "Град".

Нагадаємо, 31 січня помер актор театру імені Василька Анатолій Дриженко. Серце артиста зупинилося у віці 82 років.

Також ми писали, що 23 січня Одеса прощалася з ще однією зіркою, драматургом, музикантом та з актором Євгеном Хаїтом. Артист помер від зупинки серця у віці 61 року. В останню путь провести прийшли його друзі, знайомі та шанувальники творчості.