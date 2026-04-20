В Одессе в собственном авто нашли мертвым депутата горсовета в собственном авто

Главная Одесса В Одессе в собственном авто нашли мертвым депутата горсовета

В Одессе в собственном авто нашли мертвым депутата горсовета

Дата публикации 20 апреля 2026 09:44
Депутат горсовета Александр Иваницкий. Фото: Alexandr Ivanitsky/Facebook

В Одессе, сегодня, 20 апреля, нашли мертвым депутата городского совета. Тело мужчины обнаружили утром в Приморском районе в автомобиле. Полиция проверяет все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Смерть депутата

Происшествие произошло 20 апреля в одном из районов Одессы. Прохожие сообщили о теле мужчины в машине, припаркованной на улице. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители предварительно установили, что мужчина мог покончить с собой, использовав огнестрельное оружие. В то же время окончательные выводы будут делать после проведения всех необходимых экспертиз.

Сейчас полиция решает вопрос о правовой квалификации события и внесения данных в Единый реестр досудебных расследований. Расследование продолжается.

О ком идет речь

По неофициальной информации, речь идет о 51-летнем депутате горсовета Александре Иваницком. Он представлял партию "Доверяй делам" и возглавлял постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Иваницкий был депутатом нескольких созывов.

Что известно об Иваницком

Александр Иваницкий — депутат Одесского городского совета от партии "Доверяй делам", возглавлял комиссию по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций. Ранее работал в местной власти: был главой Беляевской РГА, первым заместителем председателя Ренийской РГА и заместителем мэра Черноморска. По образованию — инженер-строитель и юрист, кандидат технических наук.

Согласно декларации народного избранника — большинство активов семьи было оформлено на жену. В ее собственности находились несколько квартир в Одессе, нежилые помещения, а также земельные участки. Кроме недвижимости, она владела долями в ряде компаний и ценными бумагами. В декларации также указан транспорт — семья пользовалась автомобилем, оформленным на жену. Среди доходов отмечались не только заработная плата, но и значительные суммы от продажи имущества и корпоративных прав.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 марта 2026 года умер Владимир Комаров — актер, комик, музыкант и многолетний участник легендарной студии "Маски". Он более 40 лет дарил людям смех и тепло, создавал собственные проекты, выступал на сцене и снимался в кино. В последние годы работал экскурсоводом и открывал Одессу туристам, а также занимался изготовлением курительных трубок.

Также Новини.LIVE писали, что В Одессе умер Виллен Новак — режиссер-постановщик, народный артист Украины и член-корреспондент Национальной академии искусств. Он более полувека творил на Одесской киностудии и воспитал поколение украинских кинематографистов. Дату прощания сообщат позже.

Одесса смерть местные депутаты
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
