Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Мера пресечения для задержанных в Одессе сотрудников ТЦК

Мера пресечения для задержанных в Одессе сотрудников ТЦК

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 17:19
Мера пресечения для задержанных в Одессе сотрудников ТЦК
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе суд избирал меры пресечения для еще трех работников ТЦК и правоохранителя, которых задержали на Балковской. Следствие подозревает их в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о сумме в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из зала суда.

Суд над злоумышленниками

23 апреля в Хаджибейском районном суде Одессы рассмотрели ходатайство в отношении нескольких подозреваемых по делу о похищении человека. По версии следствия, группа лиц могла незаконно удерживать мужчину и требовать от него деньги. Всем инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц. Рассмотрение мер пресечения продолжается.

Избиение и отрицание

Второго подозреваемого - 26-летнего сотрудника ТЦК, суд взял под стражу без права на залог. По данным прокуратуры, именно он мог травмировать потерпевшего, который имел отсрочку, в частности сломать ему ребро. Сам подозреваемый вину отрицает. Он утверждает, что только выполнял задание и вернулся из отпуска перед задержанием.

"Я реально ничего не делал. Нам сказали поехать за человеком, который в розыске, и привезти его в военкомат", — заявил он в суде.

Самый молодой военный ТЦК. Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на отсутствие доказательств и сложные семейные обстоятельства. Впрочем, суд избрал самую строгую меру пресечения.

Деньги во время обыска

Третьего подозреваемого, 32-летнего работника ТЦК, также взяли под стражу без права залога. Следствие считает, что он управлял автомобилем во время инцидента. Мужчина говорит, что действовал по приказу и не имел отношения к вымогательству. По его словам, он лишь помогал доставить человека, который нарушил правила воинского учета.

"Я не признаю себя виновным. Никаких денег не видел и даже не слышал о них — увидел только во время обыска", — сказал подозреваемый.

Задержанный о деньгах. Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Он просил суд избрать домашний арест, объясняя это необходимостью ухода за родителями. Однако суд поддержал позицию прокуратуры.

Отрицание насилия

Четвертого подозреваемого — 45-летнего правоохранителя, также взяли под стражу без возможности внесения залога. Он отрицает любое насилие в отношении потерпевшего и утверждает, что травмы могли возникнуть во время задержания. По его словам, никаких угроз не было.

"Физическая сила не применялась. За 25 лет службы я ни разу не привлекался к ответственности", — заявил он в суде.

Правоохранитель, которого судят. Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина подчеркнул, что не планирует скрываться и заинтересован в честном рассмотрении дела.

Боится за свою жизнь

По ходатайству Хаджибейской окружной прокуратуры суд также избрал меру пресечения для пятого подозреваемого по делу о похищении человека. Его взяли под стражу без права внесения залога. Это 40-летний сотрудник РТЦК и СП. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц.

После задержания мужчина не предоставляет комментариев журналистам и отказался от общения с прессой. По словам стороны защиты, это связано с опасениями за личную безопасность.

Работник ТЦК, который боится за свою жизнь. Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Суд над первым подозреваемым

Ранее избрали меру пресечения еще одному фигуранту дела — военнослужащему ТЦК 1997 года рождения. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права залога, указывая на риски побега и возможного влияния на свидетелей. Сам подозреваемый вину не признал. Он заявил, что выполнял служебные обязанности, не причастен к вымогательству, не применял силу и не имел дела с деньгами, о которых говорится в материалах следствия. Также отметил, что телесные повреждения получил при задержании.

Суд поддержал позицию обвинения и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток — до 20 июня 2026 года - без возможности внесения залога. Полный текст постановления должны объявить 24 апреля, после чего решение можно будет обжаловать.

Позиция прокуратуры

Сторона обвинения была удовлетворена решением суда в отношении всех пяти подозреваемых. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права залога, и суд согласился с этим ходатайством, избрав арест сроком на 60 суток.

"Прокуратура настаивала именно на такой мере пресечения, то есть без альтернативы залога, содержание под стражей, поскольку есть ряд рисков — возможность влияния на следствие, сокрытие и давление на потерпевшего", — отметила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Пресс-секретарь прокуратуры о решении суда. Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Она также отметила, что речь идет об особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Отдельно в прокуратуре сообщили, что потерпевший является участником боевых действий, который после начала полномасштабного вторжения добровольно ушел на фронт и получил ранения. По медицинским данным, у него зафиксирован перелом ребра, он находится в больнице.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Раздельнянском районе Одесской области суд вынес приговор женщине, которая передавала информацию о работе ТЦК. Она публиковала сообщения в Viber-группе и предупреждала людей о местах проведения мобилизационных мероприятий. Суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ.

Также Новини.LIVE писали, что суд в Одесской области признал виновной жительницу Раздельнянского района в препятствовании мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Одесса суд ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации