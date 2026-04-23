Мера пресечения для задержанных в Одессе сотрудников ТЦК

Судебное заседание.

В Одессе суд избирал меры пресечения для еще трех работников ТЦК и правоохранителя, которых задержали на Балковской. Следствие подозревает их в похищении человека и вымогательстве денег. Речь идет о сумме в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE из зала суда.

Суд над злоумышленниками

23 апреля в Хаджибейском районном суде Одессы рассмотрели ходатайство в отношении нескольких подозреваемых по делу о похищении человека. По версии следствия, группа лиц могла незаконно удерживать мужчину и требовать от него деньги. Всем инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц. Рассмотрение мер пресечения продолжается.

Избиение и отрицание

Второго подозреваемого - 26-летнего сотрудника ТЦК, суд взял под стражу без права на залог. По данным прокуратуры, именно он мог травмировать потерпевшего, который имел отсрочку, в частности сломать ему ребро. Сам подозреваемый вину отрицает. Он утверждает, что только выполнял задание и вернулся из отпуска перед задержанием.

"Я реально ничего не делал. Нам сказали поехать за человеком, который в розыске, и привезти его в военкомат", — заявил он в суде.

Самый молодой военный ТЦК.

Защита настаивала на домашнем аресте, ссылаясь на отсутствие доказательств и сложные семейные обстоятельства. Впрочем, суд избрал самую строгую меру пресечения.

Деньги во время обыска

Третьего подозреваемого, 32-летнего работника ТЦК, также взяли под стражу без права залога. Следствие считает, что он управлял автомобилем во время инцидента. Мужчина говорит, что действовал по приказу и не имел отношения к вымогательству. По его словам, он лишь помогал доставить человека, который нарушил правила воинского учета.

"Я не признаю себя виновным. Никаких денег не видел и даже не слышал о них — увидел только во время обыска", — сказал подозреваемый.

Задержанный о деньгах.

Он просил суд избрать домашний арест, объясняя это необходимостью ухода за родителями. Однако суд поддержал позицию прокуратуры.

Отрицание насилия

Четвертого подозреваемого — 45-летнего правоохранителя, также взяли под стражу без возможности внесения залога. Он отрицает любое насилие в отношении потерпевшего и утверждает, что травмы могли возникнуть во время задержания. По его словам, никаких угроз не было.

"Физическая сила не применялась. За 25 лет службы я ни разу не привлекался к ответственности", — заявил он в суде.

Правоохранитель, которого судят.

Мужчина подчеркнул, что не планирует скрываться и заинтересован в честном рассмотрении дела.

Боится за свою жизнь

По ходатайству Хаджибейской окружной прокуратуры суд также избрал меру пресечения для пятого подозреваемого по делу о похищении человека. Его взяли под стражу без права внесения залога. Это 40-летний сотрудник РТЦК и СП. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц.

После задержания мужчина не предоставляет комментариев журналистам и отказался от общения с прессой. По словам стороны защиты, это связано с опасениями за личную безопасность.

Работник ТЦК, который боится за свою жизнь.

Суд над первым подозреваемым

Ранее избрали меру пресечения еще одному фигуранту дела — военнослужащему ТЦК 1997 года рождения. Ему инкриминируют незаконное лишение свободы и разбой, совершенный группой лиц. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права залога, указывая на риски побега и возможного влияния на свидетелей. Сам подозреваемый вину не признал. Он заявил, что выполнял служебные обязанности, не причастен к вымогательству, не применял силу и не имел дела с деньгами, о которых говорится в материалах следствия. Также отметил, что телесные повреждения получил при задержании.

Суд поддержал позицию обвинения и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток — до 20 июня 2026 года - без возможности внесения залога. Полный текст постановления должны объявить 24 апреля, после чего решение можно будет обжаловать.

Позиция прокуратуры

Сторона обвинения была удовлетворена решением суда в отношении всех пяти подозреваемых. Прокуратура настаивала на содержании под стражей без права залога, и суд согласился с этим ходатайством, избрав арест сроком на 60 суток.

"Прокуратура настаивала именно на такой мере пресечения, то есть без альтернативы залога, содержание под стражей, поскольку есть ряд рисков — возможность влияния на следствие, сокрытие и давление на потерпевшего", — отметила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба.

Пресс-секретарь прокуратуры о решении суда.

Она также отметила, что речь идет об особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Отдельно в прокуратуре сообщили, что потерпевший является участником боевых действий, который после начала полномасштабного вторжения добровольно ушел на фронт и получил ранения. По медицинским данным, у него зафиксирован перелом ребра, он находится в больнице.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Раздельнянском районе Одесской области суд вынес приговор женщине, которая передавала информацию о работе ТЦК. Она публиковала сообщения в Viber-группе и предупреждала людей о местах проведения мобилизационных мероприятий. Суд признал ее виновной в препятствовании деятельности ВСУ.

Также Новини.LIVE писали, что суд в Одесской области признал виновной жительницу Раздельнянского района в препятствовании мобилизации. По данным следствия, она сообщала в Viber о местах работы сотрудников ТЦК. Женщине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.