Запобіжний захід для затриманих в Одесі співробітників ТЦК

Судове засідання.

В Одесі суд обирав запобіжні заходи для ще трьох працівників ТЦК і правоохоронця, яких затримали на Балківській. Слідство підозрює їх у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про суму у 30 тисяч доларів.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE із зали суду.

Суд над зловмисниками

23 квітня у Хаджибейському районному суді Одеси розглянули клопотання щодо кількох підозрюваних у справі про викрадення людини. За версією слідства, група осіб могла незаконно утримувати чоловіка та вимагати від нього гроші. Усім інкримінують незаконне позбавлення волі та розбій, вчинений групою осіб. Розгляд запобіжних заходів триває.

Побиття і заперечення

Другого підозрюваного — 26-річного співробітника ТЦК, суд узяв під варту без права на заставу. За даними прокуратури, саме він міг травмувати потерпілого, який мав відстрочку, зокрема зламати йому ребро. Сам підозрюваний провину заперечує. Він стверджує, що лише виконував завдання і повернувся з відпустки перед затриманням.

"Я реально нічого не робив. Нам сказали поїхати за людиною, яка в розшуку, і привезти її до військкомату", — заявив він у суді.

Наймолодший військовий ТЦК.

Захист наполягав на домашньому арешті, посилаючись на відсутність доказів і складні сімейні обставини. Втім, суд обрав найсуворіший запобіжний захід.

Гроші під час обшуку

Третього підозрюваного, 32-річного працівника ТЦК, також взяли під варту без права застави. Слідство вважає, що він керував автомобілем під час інциденту. Чоловік каже, що діяв за наказом і не мав стосунку до вимагання. За його словами, він лише допомагав доставити людину, яка порушила правила військового обліку.

"Я не визнаю себе винним. Ніяких грошей не бачив і навіть не чув про них — побачив лише під час обшуку", — сказав підозрюваний.

Затриманий про гроші.

Він просив суд обрати домашній арешт, пояснюючи це необхідністю догляду за батьками. Однак суд підтримав позицію прокуратури.

Заперечення насильства

Четвертого підозрюваного — 45-річного правоохоронця, також взяли під варту без можливості внесення застави. Він заперечує будь-яке насильство щодо потерпілого та стверджує, що травми могли виникнути під час затримання. За його словами, жодних погроз не було.

"Фізична сила не застосовувалася. За 25 років служби я жодного разу не притягувався до відповідальності", — заявив він у суді.

Правоохоронець, якого судять.

Чоловік наголосив, що не планує переховуватися і зацікавлений у чесному розгляді справи.

Боїться за своє життя

За клопотанням Хаджибейської окружної прокуратури суд також обрав запобіжний захід для п’ятого підозрюваного у справі про викрадення людини. Його взяли під варту без права внесення застави. Це 40-річний співробітник РТЦК і СП. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та розбій, вчинений групою осіб.

Після затримання чоловік не надає коментарів журналістам і відмовився від спілкування з пресою. Зі слів сторони захисту, це пов’язано з побоюваннями за особисту безпеку.

Працівник ТЦК, який боїться за своє життя.

Суд над першим підозрюваним

Раніше обрали запобіжний захід ще одному фігуранту справи — військовослужбовцю ТЦК 1997 року народження. Йому інкримінують незаконне позбавлення волі та розбій, вчинений групою осіб. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без права застави, вказуючи на ризики втечі та можливого впливу на свідків. Сам підозрюваний провину не визнав. Він заявив, що виконував службові обов’язки, не причетний до вимагання, не застосовував силу та не мав справи з грошима, про які йдеться у матеріалах слідства. Також зазначив, що тілесні ушкодження отримав під час затримання.

Суд підтримав позицію обвинувачення та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб — до 20 червня 2026 року — без можливості внесення застави. Повний текст ухвали мають оголосити 24 квітня, після чого рішення можна буде оскаржити.

Позиція прокуратури

Сторона обвинувачення була задоволена рішенням суду щодо всіх п’яти підозрюваних. Прокуратура наполягала на триманні під вартою без права застави, і суд погодився з цим клопотанням, обравши арешт строком на 60 діб.

"Прокуратура наполягала саме на такому запобіжному заході, тобто без альтернативи застави, тримання під вартою, оскільки є низка ризиків — можливість впливу на слідство, переховування та тиск на потерпілого", — зазначила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

Рениця прокуратури про рішення суду.

Вона також наголосила, що йдеться про особливо тяжкий злочин, за який передбачено до 15 років позбавлення волі. Окремо у прокуратурі повідомили, що потерпілий є учасником бойових дій, який після початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов на фронт і отримав поранення. За медичними даними, у нього зафіксовано перелом ребра, він перебуває в лікарні.

