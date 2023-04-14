Жителей Одесчины призывают экономить электроэнергию на Пасху

Работники ДТЭК ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

На сегодня производство электроэнергии в Одесской области достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей, и лимиты энергопотребления не введены 14 апреля. Впрочем, в предпраздничные дни обычно растет использование электроэнергии и могут быть аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Одесской области.

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Перед праздниками наблюдается рост нагрузки на электрические сети. В связи с этим, энергетическая компания призывает потребителей рационально использовать энергоемкие приборы, включая их поочередно, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте.

Напомним, в Одессе все пункты несокрушимости коммунальной собственности, кроме обустроенных в сооружениях гражданской защиты, переведены в режим готовности к открытию. При ухудшении работы систем жизнеобеспечения города они будут открыты в течение двух часов.

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