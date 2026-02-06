Спецподразделение Артан открыло центр для ветеранов в Николаеве

Открытие пространства. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спецподразделение ГУР МО "Артан" открыло в Николаеве новый информационный центр, который работает как для военных, так и для гражданских. Это социальный проект, где помогают ветеранам, поддерживают семьи погибших и консультируют тех, кто планирует идти на службу. В пространстве проводят курсы такмеда для жителей города и создают условия для реабилитации воинов после фронта.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Помощь семьям

Руководитель николаевского центра Андрей Ярошенко объясняет, что пространство должно стать местом силы для близких погибших героев. Здесь планируют заниматься социальным сопровождением детей и жен бойцов, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами. Основная идея заключается в том, чтобы сделать общение между армией и обществом проще.

"Миссия этого пространства — быть открытыми для всех желающих, чтобы граница между военными и гражданскими исчезала. Мы должны помогать семьям и детям тех, кто отдал свою жизнь на фронте. Я считаю такие центры необходимыми именно сейчас", — отмечает Андрей Ярошенко.

Андрей Ярошенко на открытии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Военные возле стенда. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечает, что город нуждается в подобных инициативах из-за большого количества людей в военной форме и запроса на современные подходы. В центре молодежь может узнать о новейших военных технологиях и специфике работы спецподразделения. Такой формат рекрутинга и просвещения показывает положительные результаты и вызывает доверие у горожан.

"Сегодня эти пространства открываются для того, чтобы поддержать семьи погибших и тех, кто находится в плену. Важно объяснять молодежи, каковы современное оружие и технологии, и почему стоит думать о защите государства. Мы видим положительную обратную связь от людей", — отметил Александр Сенкевич.

Мэр Николаева в информационном пространстве. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Люди во время открытия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

История и память

Важной частью каждого такого центра является Стена памяти с именами погибших разведчиков спецподразделения "Артан". Это мемориальная зона, которая напоминает о цене свободы и формирует общую историю города и подразделения. Такой подход помогает превратить память о потерях в фундамент для воспитания новых поколений.

Стенд памяти. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

