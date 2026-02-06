Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Одесса В Николаеве открыли пространство для военных и гражданских

В Николаеве открыли пространство для военных и гражданских

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 18:23
Спецподразделение Артан открыло центр для ветеранов в Николаеве
Открытие пространства. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спецподразделение ГУР МО "Артан" открыло в Николаеве новый информационный центр, который работает как для военных, так и для гражданских. Это социальный проект, где помогают ветеранам, поддерживают семьи погибших и консультируют тех, кто планирует идти на службу. В пространстве проводят курсы такмеда для жителей города и создают условия для реабилитации воинов после фронта.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Читайте также:

Помощь семьям

Руководитель николаевского центра Андрей Ярошенко объясняет, что пространство должно стать местом силы для близких погибших героев. Здесь планируют заниматься социальным сопровождением детей и жен бойцов, чтобы они не оставались один на один со своими проблемами. Основная идея заключается в том, чтобы сделать общение между армией и обществом проще.

"Миссия этого пространства — быть открытыми для всех желающих, чтобы граница между военными и гражданскими исчезала. Мы должны помогать семьям и детям тех, кто отдал свою жизнь на фронте. Я считаю такие центры необходимыми именно сейчас", — отмечает Андрей Ярошенко.

У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Андрей Ярошенко на открытии. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Военные возле стенда. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечает, что город нуждается в подобных инициативах из-за большого количества людей в военной форме и запроса на современные подходы. В центре молодежь может узнать о новейших военных технологиях и специфике работы спецподразделения. Такой формат рекрутинга и просвещения показывает положительные результаты и вызывает доверие у горожан.

"Сегодня эти пространства открываются для того, чтобы поддержать семьи погибших и тех, кто находится в плену. Важно объяснять молодежи, каковы современное оружие и технологии, и почему стоит думать о защите государства. Мы видим положительную обратную связь от людей", — отметил Александр Сенкевич.

У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Мэр Николаева в информационном пространстве. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Люди во время открытия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

История и память

Важной частью каждого такого центра является Стена памяти с именами погибших разведчиков спецподразделения "Артан". Это мемориальная зона, которая напоминает о цене свободы и формирует общую историю города и подразделения. Такой подход помогает превратить память о потерях в фундамент для воспитания новых поколений.

У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Стенд памяти. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, мы сообщали, что Третий армейский корпус открыл пункты обо грева в Харькове. Таким образом пытаются помочь людям, которые посреди зимы оказались без воды и света из-за российских обстрелов.

Также мы писали, что военнослужащие, которые получили ранения, травму, контузию, увечье или заболевание, что привело к инвалидности, имеют право получить денежную помощь. Сумма выплат определяется индивидуально, с учетом ряда факторов.

Одесса Николаев Одесская область Новости Одессы ГУР МО України
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
