Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Миколаєві відкрили простір для військових та цивільних

У Миколаєві відкрили простір для військових та цивільних

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:23
Спецпідрозділ Артан відкрив центр для ветеранів у Миколаєві
Відкриття простору. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" відкрив у Миколаєві новий інформаційний центр, який працює як для військових, так і для цивільних. Це соціальний проєкт, де допомагають ветеранам, підтримують родини загиблих та консультують тих, хто планує йти на службу. У просторі проводять курси такмеду для мешканців міста та створюють умови для реабілітації воїнів після фронту.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама
Читайте також:

Допомога родинам

Керівник миколаївського центру Андрій Ярошенко пояснює, що простір має стати місцем сили для близьких загиблих героїв. Тут планують займатися соціальним супроводом дітей та дружин бійців, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми проблемами. Основна ідея полягає в тому, щоб зробити спілкування між армією та суспільством простішим.

"Місія цього простору — бути відкритими для всіх охочих, щоб межа між військовими та цивільними зникала. Ми повинні допомагати сім’ям та дітям тих, хто віддав своє життя на фронті. Я вважаю такі центри необхідними саме зараз", — зазначає Андрій Ярошенко.

У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Андрій Ярошенко на відкриті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Військові біля стенду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначає, що місто потребує подібних ініціатив через велику кількість людей у військовій формі та запит на сучасні підходи. У центрі молодь може дізнатися про новітні військові технології та специфіку роботи спецпідрозділу. Такий формат рекрутингу та просвіти показує позитивні результати й викликає довіру у містян.

"Сьогодні ці простори відкриваються для того, щоб підтримати родини загиблих та тих, хто перебуває у полоні. Важливо пояснювати молоді, якими є сучасна зброя та технології, і чому варто думати про захист держави. Ми бачимо позитивний зворотний зв’язок від людей", — наголосив Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Мер Миколаєва в інформаційному просторі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик
У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Люди під час відкриття. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Історія та пам'ять

Важливою частиною кожного такого центру є Стіна пам’яті з іменами загиблих розвідників спецпідрозділу "Артан". Це меморіальна зона, яка нагадує про ціну свободи та формує спільну історію міста й підрозділу. Такий підхід допомагає перетворити пам’ять про втрати на фундамент для виховання нових поколінь.

У Миколаєві відкрили інформпростір ГУР
Стенд пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, ми повідомляли, що Третій армійський корпус відкрив пункти обігіріву у Харкові. Таким чином намагаються допомогти людям, які посеред зими опинилися без води та світла через російські обстріли.

Також ми писали, що військовослужбовці, які дістали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, що призвело до інвалідності, мають право отримати грошову допомогу. Сума виплат визначається індивідуально, з урахуванням низки факторів.

Одеса Миколаїв Одеська область Новини Одеси ГУР МО Украины
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації