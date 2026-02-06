Спецпідрозділ Артан відкрив центр для ветеранів у Миколаєві

Відкриття простору. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Спецпідрозділ ГУР МО "Артан" відкрив у Миколаєві новий інформаційний центр, який працює як для військових, так і для цивільних. Це соціальний проєкт, де допомагають ветеранам, підтримують родини загиблих та консультують тих, хто планує йти на службу. У просторі проводять курси такмеду для мешканців міста та створюють умови для реабілітації воїнів після фронту.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Допомога родинам

Керівник миколаївського центру Андрій Ярошенко пояснює, що простір має стати місцем сили для близьких загиблих героїв. Тут планують займатися соціальним супроводом дітей та дружин бійців, щоб вони не залишалися сам на сам зі своїми проблемами. Основна ідея полягає в тому, щоб зробити спілкування між армією та суспільством простішим.

"Місія цього простору — бути відкритими для всіх охочих, щоб межа між військовими та цивільними зникала. Ми повинні допомагати сім’ям та дітям тих, хто віддав своє життя на фронті. Я вважаю такі центри необхідними саме зараз", — зазначає Андрій Ярошенко.

Андрій Ярошенко на відкриті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Військові біля стенду. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відзначає, що місто потребує подібних ініціатив через велику кількість людей у військовій формі та запит на сучасні підходи. У центрі молодь може дізнатися про новітні військові технології та специфіку роботи спецпідрозділу. Такий формат рекрутингу та просвіти показує позитивні результати й викликає довіру у містян.

"Сьогодні ці простори відкриваються для того, щоб підтримати родини загиблих та тих, хто перебуває у полоні. Важливо пояснювати молоді, якими є сучасна зброя та технології, і чому варто думати про захист держави. Ми бачимо позитивний зворотний зв’язок від людей", — наголосив Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва в інформаційному просторі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Люди під час відкриття. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Історія та пам'ять

Важливою частиною кожного такого центру є Стіна пам’яті з іменами загиблих розвідників спецпідрозділу "Артан". Це меморіальна зона, яка нагадує про ціну свободи та формує спільну історію міста й підрозділу. Такий підхід допомагає перетворити пам’ять про втрати на фундамент для виховання нових поколінь.

Стенд пам'яті. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

