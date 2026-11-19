Задержание подозреваемых. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области должностное лицо государственного порта "Пивденный" и руководитель частной компании подозреваются в присвоении почти пяти миллионов гривен. По версии следствия, они организовали закупки железнодорожного оборудования по завышенным ценам, а условия тендеров прописывали под заранее определенного поставщика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию, Одесскую областную прокуратуру и Бюро экономической безопасности Украины.

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Вручение уведомления о подозрении участнику схемы. Фото: Национальная полиция Украины

Хищение средств в порту

По информации БЭБ, в 2024 году заместитель начальника одного из отделов порта помогал генеральному директору частной компании получать государственные заказы. Предприниматель благодаря личным связям заранее узнавал, какое оборудование планирует приобрести порт, и участвовал в подготовке тендерной документации. Технические требования к продукции формировались под конкретного поставщика, из-за чего другие компании фактически не могли конкурировать с ним на равных условиях. Еще до объявления торгов директор частного предприятия заказывал необходимое оборудование у производителя, а затем направлял порту коммерческие предложения со значительно завышенными ценами.

Железнодорожное оборудование, на закупку которого отмывали деньги. Фото: БЭБ

Чтобы такая стоимость не вызывала подозрений, в схему, по версии следствия, привлекли другие компании. Они подавали схожие ценовые предложения, создавая впечатление, что предложенная сумма соответствует рыночной. В результате компания подозреваемого выиграла три закупки без проведения аукционов. Порт заключил с ней договоры на общую сумму почти 25 миллионов гривен.

Отметим, что названия предприятий правоохранители в своих сообщениях не раскрыли. Однако в судебных материалах по закупкам железнодорожного оборудования для порта "Пивденный" фигурируют ООО "ВКП "Тако" и АО "Днепровский стрелочный завод". Соответствующие материалы рассматривал Хаджибейский районный суд Одессы по делу № 521/3100/26.

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Сколько потерял порт

Следователи сравнили цены и выяснили, что производитель продавал аналогичное железнодорожное оборудование другим предприятиям в полтора-два раза дешевле. Разница между стоимостью приобретения продукции частной компанией и ценой ее продажи государственному порту составила 4,9 миллиона гривен. По версии правоохранителей, деньги присвоили участники схемы.

Изъятые деньги во время обысков

Правоохранители провели более 40 обысков в помещениях государственного предприятия, офисах связанных компаний, жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов. В ходе следственных действий были изъяты тендерная и бухгалтерская документация, договоры поставки, коммерческие предложения, материалы по формированию цен, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи. Кроме того, было обнаружено почти 41 тысяча долларов и 9 тысяч евро.

Какое наказание грозит за хищение

Должностному лицу порта и генеральному директору частной компании инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Суд избрал для должностного лица порта содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 гривен и отстранил его от должности. Прокуратура обжаловала решение, требуя увеличить сумму залога. По сообщению Одесской областной прокуратуры, руководителю частной компании также назначили залог в размере около миллиона гривен. Оба залога уже внесены. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области чиновник Администрации морских портов требовал 500 тысяч гривен за согласование реконструкции железнодорожного пути. По данным следствия, чиновник Черноморского филиала АМПУ привлек к махинации владелицу частной компании, которая должна была получить деньги от подрядчика. Женщину задержали во время передачи всей суммы.

Также Новини.LIVE писали, что депутата Одесского городского совета Ирину Куценко-Есенович будут судить по делу о хищении денег, предназначенных для реабилитации наркозависимых. По данным следствия, участники схемы подавали ложные отчеты о количестве пациентов, оказанных услугах и расходах на питание.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области должностное лицо Госпродпотребслужбы задержали за вымогательство пяти тысяч долларов у предпринимателя. По версии следствия, чиновник обещал не создавать проблем во время проверок, а в случае отказа платить угрожал блокировкой работы и изъятием товара.