Затримання підозрюваних. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині посадовця державного порту "Південний" та керівника приватної компанії підозрюють у привласненні майже п'яти мільйонів гривень. За версією слідства, вони організували закупівлі залізничного обладнання за завищеними цінами, а умови тендерів прописували під заздалегідь визначеного постачальника.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Національну поліцію, Одеську обласну прокуратуру та Бюро економічної безпеки України.

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Оголошення підозри учаснику схеми. Фото: Національна поліція України

Розкрадання коштів у порту

За інформацією БЕБ, у 2024 році заступник начальника одного з відділів порту допомагав генеральному директору приватної компанії отримувати державні замовлення. Підприємець завдяки особистим зв'язкам заздалегідь дізнавався, яке обладнання планує придбати порт, і долучався до підготовки тендерної документації. Технічні вимоги до продукції формували під конкретного постачальника, через що інші компанії фактично не могли конкурувати з ним на рівних умовах. Ще до оголошення торгів директор приватного підприємства замовляв необхідне обладнання у виробника, а потім надсилав порту комерційні пропозиції зі значно вищими цінами.

Залізничне обладнання на закупівлі якого відмивали гроші. Фото: БЕБ

Щоб така вартість не викликала підозр, до схеми, за версією слідства, залучили інші компанії. Вони подавали схожі цінові пропозиції, створюючи враження, що запропонована сума відповідає ринковій. У результаті компанія підозрюваного виграла три закупівлі без проведення аукціонів. Порт уклав із нею договори на загальну суму майже 25 мільйонів гривень.

Зазначимо, назви підприємств правоохоронці у своїх повідомленнях не розкрили. Однак у судових матеріалах щодо закупівель залізничного обладнання для порту "Південний" фігурують ТОВ "ВКП "Тако" та АТ "Дніпровський стрілочний завод". Відповідні матеріали розглядав Хаджибейський районний суд Одеси у справі № 521/3100/26.

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Скільки втратив порт

Слідчі порівняли ціни та з'ясували, що виробник продавав аналогічне залізничне обладнання іншим підприємствам у півтора-два рази дешевше. Різниця між вартістю придбання продукції приватною компанією та ціною її продажу державному порту становила 4,9 мільйона гривень. За версією правоохоронців, гроші привласнили учасники схеми.

Вилучені гроші під час обшуків

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у приміщеннях державного підприємства, офісах пов'язаних компаній, помешканнях і транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили тендерну та бухгалтерську документацію, договори постачання, комерційні пропозиції, матеріали щодо формування цін, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. Крім того, знайшли майже 41 тисячу доларів і 9 тисяч євро.

Яке покарання за розкрадання

Посадовцю порту та генеральному директору приватної компанії інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав посадовцю порту тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 400 гривень та відсторонив його від посади. Прокуратура оскаржила рішення, вимагаючи збільшити суму застави. За повідомленням Одеської обласної прокуратури, керівнику приватної компанії також призначили заставу в розмірі близько мільйона гривень. Обидві застави вже внесено. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині посадовець Адміністрації морських портів вимагав 500 тисяч гривень за погодження реконструкції залізничної колії. За даними слідства, чиновник Чорноморської філії АМПУ залучив до оборудки власницю приватної компанії, яка мала отримати гроші від підрядника. Жінку затримали під час передачі всієї суми.

Також Новини.LIVE писали, що депутатку Одеської міської ради Ірину Куценко-Єсєнович судитимуть у справі про розкрадання грошей на реабілітацію наркозалежних. За даними слідства, учасники схеми подавали неправдиві звіти про кількість пацієнтів, надані послуги та витрати на харчування.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині посадовця Держпродспоживслужби затримали за вимагання п'яти тисяч доларів від підприємця. За версією слідства, чиновник обіцяв не створювати проблем під час перевірок, а в разі відмови платити погрожував блокуванням роботи та вилученням товару.