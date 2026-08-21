Корупційна схема в порту на Одещині: затримали посадовця АМПУ

Затримана учасниця схеми. Фото: СБУ

На Одещині викрили ймовірну корупційну схему під час робіт із модернізації портової інфраструктури. Посадовця місцевої філії Адміністрації морських портів України підозрюють у вимаганні 500 тисяч гривень за погодження документації щодо реконструкції залізничної колії. Разом із ним у справі фігурує власниця приватної компанії, яка, за версією слідства, була посередницею.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Реклама

Затриманий посадовець місцевої філії Адміністрації морських портів України. Фото: СБУ

Півмільйона за документи

Згідно з повідомленнями СБУ, йдеться про укладений договір на реконструкцію залізничної колії на території морського порту. У процесі виконання проєкту виникла необхідність погодити оновлену документацію. Саме за те, щоб цей процес пройшов безперешкодно, посадовець Чорноморської філії АМПУ, за даними правоохоронців, вимагав від представників підрядної організації 500 тисяч гривень.

Сам він гроші нібито не отримував. Слідство вважає, що до схеми посадовець залучив знайому, яка володіє місцевою приватною компанією. Вона мала контактувати з представниками підрядника та виступати посередницею під час передачі грошей.

Затримання посередниці

У СБУ повідомили, що затримали жінку під час отримання всієї суми. Згодом на робочому місці було затримано й організатора схеми — посадовця місцевої філії АМПУ. Обом оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом. Слідство клопоче про тримання їх під вартою. У разі доведення вини їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також:

Модернізація порту Чорноморськ

Влітку 2026 року Чорноморська філія АМПУ оголошувала закупівлю на поточний ремонт колії №85а, ділянки між стрілочними переводами №902 та №904 і низки самих стрілочних переводів. Очікувана вартість цих робіт становила понад 5 млн гривень. Окремо у червні оголосили закупівлю проєктних робіт для капітального ремонту ще цілого комплексу портових колій — №68, 69, 66, 70, 71, 57, 54, 55, 7 та 8 і кількох залізничних з'їздів.

Водночас порт готують до значно масштабнішої модернізації. Перший та Контейнерний термінали планують передати інвестору в межах концесії. Конкурс стартував наприкінці 2025 року, а в березні 2026-го завершився прийом заявок на прекваліфікацію. Проєкт передбачає залучення приватних інвестицій, модернізацію портової інфраструктури та поступове збільшення потужностей до 760 тисяч TEU контейнерів і понад 5 млн тонн вантажів на рік.

Окремим напрямком залишається оновлення причальної інфраструктури. Ще у 2025 році АМПУ оголосила тендер на заміну зношених відбійних пристроїв на причалах порту очікуваною вартістю 52,6 млн гривень. Також планувався капітальний ремонт причалу №9, який експлуатується понад 60 років і через пошкодження конструкцій має обмеження у використанні.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські атаки на порт Чорноморська призвели до зупинки роботи одного з найбільших експортних терміналів. Пошкоджень зазнали виробничі потужності компанії "Кернел", а частину зерна та соняшникової олії втрачено. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків і визначають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства.