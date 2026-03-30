Опалення в Одеському зоопарку: переплатили 2,5 мільйона

Поліцейський з підозрюваним. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі викрили схему розтрати бюджетних коштів під час ремонту зоопарку. Переплата сягнула понад 2 мільйони гривень. Підозру оголосили директору підрядної фірми та інженеру технічного нагляду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Розтрата коштів

В Одесі викрили схему розкрадання бюджетних коштів. Йдеться про капітальний ремонт системи опалення в Одеському зоопарку, який мали виконати за договором у 2025 році. Загальна вартість робіт становила понад 4,7 млн грн. За версією слідства, директор підрядної компанії навмисно завищував ціни на роботи та матеріали у звітних документах. Він вносив неправдиві дані до актів виконаних робіт і підписував їх. Інженер технічного нагляду, який мав перевіряти якість і обсяги ремонту, не виявив порушень і погодив документи. Через це з міського бюджету підряднику перерахували значно більше коштів, ніж фактично витратили.

Експертиза підтвердила, що переплата склала майже 2,5 млн грн. Ці гроші вважають збитками для бюджету.

Що загрожує

Директору фірми вже повідомили про підозру за кількома статтями — зокрема за привласнення коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд взяв його під варту з можливістю внести заставу понад 2,5 млн грн. Інженера підозрюють у службовій недбалості. Йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Максимальне покарання — до 5 років позбавлення волі. Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди.

Читайте також:

Арешт на зоопарк

На початку 2026 року Приморський районний суд Одеси наклав арешт на окремі будівлі та споруди Одеського зоопарку. Це сталося в межах кримінального провадження, яке розслідує можливе привласнення бюджетних коштів під час ремонту системи опалення та котельного обладнання. У межах кримінального провадження Приморський районний суд Одеси наклав арешт на окремі будівлі та споруди Одеського зоопарку. Заборонено відчужувати це майно та проводити будь-які ремонтні чи будівельні роботи до завершення слідства. Такі заходи ухвалені для збереження доказів у справі про можливе привласнення бюджетних коштів під час ремонту опалення та котельного обладнання.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі запропонували перенести міський зоопарк до парку Савицького. Ідею висунули місцеві активісти, пояснюючи її замалими вольєрами та застарілими умовами утримання тварин. Директор зоопарку Ігор Бєляков виступив проти такого плану. За його словами, під час війни реалізувати проєкт майже неможливо.

Також Новини.LIVE писали, в Одесі не вщухають суперечки стосовно міського зоопарку. Наразі обговорюють масштабну реконструкцію. Проєкт передбачає нові вольєри, прогулянкові маршрути, амфітеатр та розширення території. Однак реалізація планів потребує значного фінансування — орієнтовно понад мільярд гривень. Поки у міському бюджеті коштів на роботи немає.