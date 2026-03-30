Отопление в Одесском зоопарке: переплатили 2,5 миллиона

Полицейский с подозреваемым. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе разоблачили схему растраты бюджетных средств во время ремонта зоопарка. Переплата достигла более 2 миллионов гривен. Подозрение объявили директору подрядной фирмы и инженеру технического надзора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Растрата средств

В Одессе разоблачили схему хищения бюджетных средств. Речь идет о капитальном ремонте системы отопления в Одесском зоопарке, который должны были выполнить по договору в 2025 году. Общая стоимость работ составила более 4,7 млн грн. По версии следствия, директор подрядной компании намеренно завышал цены на работы и материалы в отчетных документах. Он вносил ложные данные в акты выполненных работ и подписывал их. Инженер технического надзора, который должен был проверять качество и объемы ремонта, не обнаружил нарушений и согласовал документы. Поэтому из городского бюджета подрядчику перечислили значительно больше средств, чем фактически потратили.

Экспертиза подтвердила, что переплата составила почти 2,5 млн грн. Эти деньги считают убытками для бюджета.

Что грозит

Директору фирмы уже сообщили о подозрении по нескольким статьям — в частности за присвоение средств в особо крупных размерах и служебный подлог. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Суд взял его под стражу с возможностью внести залог более 2,5 млн грн. Инженера подозревают в служебной халатности. Ему избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Правоохранители проверяют другие возможные эпизоды.

Арест на зоопарк

В начале 2026 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на отдельные здания и сооружения Одесского зоопарка. Это произошло в рамках уголовного производства, которое расследует возможное присвоение бюджетных средств при ремонте системы отопления и котельного оборудования. В рамках уголовного производства Приморский районный суд Одессы наложил арест на отдельные здания и сооружения Одесского зоопарка. Запрещено отчуждать это имущество и проводить любые ремонтные или строительные работы до завершения следствия. Такие меры приняты для сохранения доказательств по делу о возможном присвоении бюджетных средств при ремонте отопления и котельного оборудования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предложили перенести городской зоопарк в парк Савицкого. Идею выдвинули местные активисты, объясняя ее слишком маленькими вольерами и устаревшими условиями содержания животных. Директор зоопарка Игорь Беляков выступил против такого плана. По его словам, во время войны реализовать проект почти невозможно.

Также Новини.LIVE писали, в Одессе не утихают споры относительно городского зоопарка. Сейчас обсуждают масштабную реконструкцию. Проект предусматривает новые вольеры, прогулочные маршруты, амфитеатр и расширение территории. Однако реализация планов требует значительного финансирования — ориентировочно более миллиарда гривен. Пока в городском бюджете средств на работы нет.