Территориальный центр комплектования и поддержки. Фото иллюстративное: golos.com.ua

Чиновник Одесского областного ТЦК задекларировал десятки тысяч долларов наличными, но не смог подтвердить, откуда взялись эти деньги. НАПК также обнаружила несоответствия в сведениях об автомобиле, квартирах и доходах семьи. В целом проверка выявила недостоверные данные на сумму более трех миллионов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на справку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции № 771/26 от 30 октября 2026 года.

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Начальник отдела рекрутинга и комплектования Одесского областного ТЦК. Фото: facebook.com

Денежные расхождения в декларации

По данным НАЗК, Павел Воронжак, занимающий должность начальника отдела рекрутинга и комплектования Одесского областного ТЦК, указал в декларации за 2025 год недостоверные сведения на сумму 3,1 миллиона гривен. Больше всего вопросов возникло по поводу наличных средств, которые он задекларировал вместе с женой. Речь идет о 48 тысячах долларов, или более двух миллионов гривен. Чиновник объяснял, что семья копила эти деньги в течение нескольких лет. Однако НАЗК проверило доходы семьи и не нашло подтверждений таким сбережениям. За три года, с 2023-го по 2025-й, Павел Воронжак заработал около 1,56 миллиона гривен, а его жена получила почти 82 тысячи гривен социальных выплат. При этом семья тратила деньги на автомобили и другие нужды.

В феврале 2026 года правоохранители провели обыск по месту жительства Павла Воронжака. Там они обнаружили и изъяли наличные деньги, сумма которых, по данным НАЗК, значительно превышала задекларированные сбережения. Чиновник объяснял, что часть денег принадлежала жене и ее матери, однако эти объяснения не подтвердились надлежащими документами. В итоге НАЗК установило, что происхождение 2 017 872 гривен наличных не подтверждено.

Дорогой автомобиль на имя тещи

Еще одно нарушение касалось автомобиля Dodge Durango 2023 года выпуска. Автомобиль стоимостью 928 332 гривны был зарегистрирован на тещу Павла Воронжака. Она оформила машину на себя, а уже на следующий день предоставила дочери и зятю право пользоваться ею. В декларации за 2025 год чиновник указал автомобиль, но вместо его стоимости написал, что она ему неизвестна. Павел Воронжак объяснял это тем, что автомобиль принадлежит теще и он не знает, сколько она за него заплатила. Однако НАЗК получило данные из реестра транспортных средств, где была указана стоимость машины. Кроме того, выяснилось, что в декларации за 2024 год чиновник вообще не упомянул этот автомобиль, хотя уже имел право им пользоваться.

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Эта машина фигурирует и в материалах уголовного производства. Во время обыска 5 февраля 2026 года правоохранители обнаружили в ней военно-учетные документы других людей, связанные с работой Павла Воронжака в ТЦК.

Незадекларированные квартиры

В ходе проверки были выявлены и неточности, касающиеся недвижимости. В частности, Павел Воронжак не указал в декларации квартиру в Одессе площадью 69,8 квадратных метров. Она находится в совместной собственности его супруги и ещё одного лица. Право собственности на жилье было оформлено ещё в 2000 году.

Доходы детей и супруги

Отдельные нарушения касались денег, которые получали дети чиновника. В частности, Павел Воронжак не указал 132 712 гривен алиментов, которые получил его сын. Еще 20 тысяч гривен касались оплаты обучения дочери. Деньги через банк внесла супруга чиновника. Сам чиновник утверждал, что средства принадлежали теще. Однако НАЗК определило эту сумму как доход дочери в виде подарка, который также необходимо было указать. Кроме того, в декларации не было указано 28 332 гривен социальных выплат супруги и небольшой выплаты дочери от банка. Были выявлены и неточности в сведениях о банковских счетах.

Что грозит должностному лицу ТЦК

В целом НАПК выявило недостоверные сведения на сумму 3 098 916 гривен. Большая часть этой суммы — более двух миллионов гривен наличными, происхождение которых не удалось подтвердить. Остальная часть касается стоимости Dodge Durango, алиментов сыну и оплаты обучения дочери. По результатам проверки агентство выявило признаки уголовного правонарушения по части первой статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за внесение недостоверных сведений в декларацию. В то же время признаков незаконного обогащения НАЗК не установило.

Другие проверки деклараций в Одесской области

НАЗК ранее выявляло миллионные расхождения и в декларациях других должностных лиц Одесской области. В частности, в апреле Новини.LIVE сообщали, что агентство завершило проверку депутата Одесского областного совета Вадима Колойденко. Он задекларировал 495 тысяч долларов и 106 тысяч евро наличными. После анализа доходов и расходов семьи НАЗК установило расхождения на сумму более 23 млн гривен и передало материалы правоохранительным органам.

В марте НАЗК также проверило декларацию депутата поселкового совета Максима Шейка. Как сообщало Новини.LIVE, агентство выявило недостоверные сведения примерно на 134 млн гривен. Среди незадекларированного имущества были жилой дом, земельный участок, автомобили и банковские счета. Наибольшие вопросы возникли по поводу наличных сбережений, происхождение которых проверка не подтвердила. Материалы передали в Национальную полицию.

Еще одно дело касается председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его супруги, народного депутата Юлии Диденко. В феврале 2026 года Новини.LIVE писали, что прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении супругов. Их обвиняют в недостоверном декларировании имущества на сумму свыше 8 млн гривен в течение 2021–2023 годов. Отдельно суд рассматривает вопрос о взыскании в доход государства активов почти на 5 млн гривен, которые следствие считает необоснованными.