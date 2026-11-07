Територіальний центр комплектування та підтримки. Фото ілюстративне: golos.com.ua

Посадовець Одеського обласного ТЦК задекларував десятки тисяч доларів готівки, але не зміг підтвердити, звідки взялися ці гроші. НАЗК також знайшло розбіжності у відомостях про автомобіль, квартири та доходи родини. Загалом перевірка виявила недостовірні дані на понад три мільйони гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на довідку Національного агентства з питань запобігання корупції № 771/26 від 30 жовтня 2026 року.

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Начальник відділу рекрутингу та комплектування Одеського обласного ТЦК. Фото: facebook.com

Грошові розбіжності в декларації

За даними НАЗК, Павло Воронжак, який обіймає посаду начальника відділу рекрутингу та комплектування Одеського обласного ТЦК, вказав у декларації за 2025 рік недостовірні відомості на 3,1 мільйона гривень. Найбільше запитань виникло до готівки, яку він задекларував разом із дружиною. Йдеться про 48 тисяч доларів, або понад два мільйони гривень. Посадовець пояснював, що родина збирала ці гроші протягом кількох років. Однак НАЗК перевірило доходи родини й не знайшло підтверджень таким заощадженням. За три роки, з 2023-го до 2025-го, Павло Воронжак заробив близько 1,56 мільйона гривень, а його дружина отримала майже 82 тисячі гривень соціальних виплат. При цьому родина витрачала гроші на автомобілі та інші потреби.

У лютому 2026 року правоохоронці провели обшук за місцем проживання Павла Воронжака. Там знайшли та вилучили готівку, сума якої, за даними НАЗК, значно перевищувала задекларовані заощадження. Посадовець пояснював, що частина грошей належала дружині та її матері, проте ці пояснення не підтвердилися належними документами. У підсумку НАЗК встановило, що походження 2 017 872 гривень готівки не підтверджене.

Дорогий автомобіль на тещі

Ще одне порушення стосувалося Dodge Durango 2023 року випуску. Автомобіль вартістю 928 332 гривні був зареєстрований на тещу Павла Воронжака. Вона оформила машину на себе, а вже наступного дня надала доньці та зятю право користуватися нею. У декларації за 2025 рік посадовець зазначив авто, але замість його вартості написав, що вона йому невідома. Павло Воронжак пояснював це тим, що автомобіль належить тещі й він не знає, скільки вона за нього заплатила. Проте НАЗК отримало дані з реєстру транспортних засобів, де була зазначена вартість машини. Крім того, з'ясувалося, що в декларації за 2024 рік посадовець узагалі не згадав цей автомобіль, хоча вже мав право ним користуватися.

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Ця машина фігурує і в матеріалах кримінального провадження. Під час обшуку 5 лютого 2026 року правоохоронці знайшли в ній військово-облікові документи інших людей, пов'язані з роботою Павла Воронжака в ТЦК.

Не задекларовані квартири

Під час перевірки виявили й неточності щодо нерухомості. Зокрема, Павло Воронжак не вказав у декларації квартиру в Одесі площею 69,8 квадратних метрів. Вона перебуває у спільній власності його дружини та ще однієї особи. Право власності на житло було оформлене ще у 2000 році.

Доходи дітей та дружини

Окремі порушення стосувалися грошей, які отримували діти посадовця. Зокрема, Павло Воронжак не зазначив 132 712 гривень аліментів, які отримав його син. Ще 20 тисяч гривень стосувалися оплати навчання доньки. Гроші через банк внесла дружина посадовця. Сам посадовець стверджував, що кошти належали тещі. Однак НАЗК визначило цю суму як дохід доньки у вигляді подарунка, який також потрібно було зазначити. Крім того, у декларації не було 28 332 гривень соціальних виплат дружини та невеликої виплати доньці від банку. Виявили й неточності у відомостях про банківські рахунки.

Що загрожує посадовцю ТЦК

Загалом НАЗК встановило недостовірні відомості на 3 098 916 гривень. Найбільша частина цієї суми — понад два мільйони гривень готівки, походження якої не вдалося підтвердити. Решта стосується вартості Dodge Durango, аліментів сина та оплати навчання доньки. За результатами перевірки агентство виявило ознаки кримінального правопорушення за частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за внесення недостовірних відомостей до декларації. Водночас ознак незаконного збагачення НАЗК не встановило.

Інші перевірки декларацій на Одещині

НАЗК раніше виявляло мільйонні розбіжності й у деклараціях інших посадовців Одещини. Зокрема, у квітні Новини.LIVE повідомляли, що агентство завершило перевірку депутата Одеської обласної ради Вадима Колойденка. Він задекларував 495 тисяч доларів і 106 тисяч євро готівкою. Після аналізу доходів та витрат родини НАЗК встановило розбіжності на понад 23 млн гривень і передало матеріали правоохоронцям.

У березні НАЗК також перевірило декларацію депутата селищної ради Максима Шейка. Як розповідали Новини.LIVE, агентство виявило недостовірні відомості приблизно на 134 млн гривень. Серед незадекларованого майна були житловий будинок, земельна ділянка, автомобілі та банківські рахунки. Найбільші питання виникли до готівкових заощаджень, походження яких перевірка не підтвердила. Матеріали передали до Національної поліції.

Ще одна справа стосується голови Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружини, народної депутатки Юлії Діденко. У лютому 2026 року Новини.LIVE писали, що прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо подружжя. Їх обвинувачують у недостовірному декларуванні майна на понад 8 млн гривень протягом 2021–2023 років. Окремо суд розглядає питання про стягнення в дохід держави активів майже на 5 млн гривень, які слідство вважає необґрунтованими.