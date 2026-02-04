Відео
Голову одеської облради та його дружину судитимуть — що відомо

Голову одеської облради та його дружину судитимуть — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 11:35
Справа Діденків: суд через недостовірні декларації
Голова Одеськоъ обларади. Фото: Григорій Діденко/Facebook

Голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину обвинувачують у недостовірному декларування. За кілька років не вказали майно на понад 8 мільйонів гривень. Йдеться про нерухомість, дорогі авто та фінансові внески. Тепер крапку в цій справі має поставити суд.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Читайте також:

Що відомо

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАБУ скерував до суду обвинувальний акт щодо голови Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружини, народної депутатки України IX скликання Юлії Діденко. Їх обвинувачують у декларуванні недостовірних відомостей за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що у щорічних деклараціях за 2021–2023 роки подружжя не вказало майно на суму понад 8 мільйонів гривень. Йдеться про активи, які, за законом, підлягали обов’язковому декларуванню.

Про підозру посадовцям повідомили у жовтні 2025 року. У грудні того ж року матеріали кримінального провадження відкрили стороні захисту для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт скерували до суду.

Окремо у Вищому антикорупційному суді вже розглядають позов про визнання необґрунтованими активів подружжя майже на 5 мільйонів гривень та їх стягнення в дохід держави. За даними САП і НАБУ, у 2021–2024 роках Діденки придбали майно майже на 5 мільйонів гривень. Серед нього — два автомобілі Audi SQ8 2021 та 2024 років випуску, а також грошові внески за договором купівлі майнових прав. Після аналізу офіційних доходів і витрат слідчі дійшли висновку, що придбати ці активи за рахунок законних джерел прибутку було неможливо. Їм загрожує до двох років ув’язнення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що посадовця КМДА підозрюють у неправдивому декларуванні. Також ми писали, що в Одесі призначили нового керуючого у бортьбі з корупцією.

декларація Одеса суд САП Одеська область Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
