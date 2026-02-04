Видео
Главная Одесса Главу одесского облсовета и его жену будут судить — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 11:35
Дело Диденко: суд из-за недостоверных деклараций
Председатель Одесского областного совета. Фото: Григорий Диденко/Facebook

Председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жену обвиняют в недостоверном декларировании. За несколько лет не указали имущество на более 8 миллионов гривен. Речь идет о недвижимости, дорогих авто и финансовых вкладах. Теперь точку в этом деле должен поставить суд.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Читайте также:

Что известно

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены, народного депутата Украины IX созыва Юлии Диденко. Их обвиняют в декларировании недостоверных сведений по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что в ежегодных декларациях за 2021-2023 годы супруги не указали имущество на сумму более 8 миллионов гривен. Речь идет об активах, которые, по закону, подлежали обязательному декларированию.

О подозрении чиновникам сообщили в октябре 2025 года. В декабре того же года материалы уголовного производства открыли стороне защиты для ознакомления. После этого обвинительный акт направили в суд.

Отдельно в Высшем антикоррупционном суде уже рассматривают иск о признании необоснованными активов супругов почти на 5 миллионов гривен и их взыскании в доход государства. По данным САП и НАБУ, в 2021-2024 годах Диденко приобрели имущество почти на 5 миллионов гривен. Среди него — два автомобиля Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска, а также денежные взносы по договору купли имущественных прав. После анализа официальных доходов и расходов следователи пришли к выводу, что приобрести эти активы за счет законных источников прибыли было невозможно. Им грозит до двух лет заключения.

Напомним, мы сообщали, что чиновника КГГА подозревают в ложном декларировании. Также мы писали, что в Одессе назначили нового управляющего по борьбе с коррупцией.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
