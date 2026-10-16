Депутат Александр Матвеев. Фото: Александр Матвеев/Facebook

Бывшего депутата Одесского горсовета, который два года находился в международном розыске, вернули в Украину. Его подозревают в крупной афере с коммунальной недвижимостью. По версии следствия, из-за незаконных сделок город потерял имущество на миллионы гривен. Теперь мужчина оказался в Украине после экстрадиции из Румынии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Афера с недвижимостью

По данным следствия, бывший депутат Одесского городского совета организовал группу, которая незаконно завладевала коммунальным имуществом в центре города. В то время он входил в постоянную комиссию горсовета по вопросам коммунальной собственности. К схеме привлек нескольких доверенных лиц. Участники группы, по версии правоохранителей, подделывали документы на нежилые помещения, принадлежавшие общине. После этого недвижимость переоборудовали в жилые квартиры и продавали.

Схема действовала в течение восьми лет — с 2011 по 2019 год. За это время участники группировки, как полагают следователи, незаконно завладели тремя объектами недвижимости и земельным участком. Общий ущерб для территориальной общины Одессы превысил 11 миллионов гривен.

Расследование дела

В 2024 году правоохранители завершили расследование в отношении трёх участников группы и передали материалы в суд. Их обвиняют в мошенничестве, подделке документов, незаконном захвате земли, самовольном строительстве и легализации имущества, полученного преступным путём. Бывший депутат к тому моменту уже скрывался от следствия. Ему заочно сообщили о подозрении в организации мошенничества в особо крупных размерах и других преступлениях, связанных с завладением коммунальным имуществом.

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После этого мужчину объявили в международный розыск. Найти его удалось только в октябре 2026 года благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с компетентными органами Румынии. После установления местонахождения подозреваемого его экстрадировали из Румынии в Украину.

Бывшему депутату Одесского горсовета грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд может запретить ему занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

О ком идет речь

Вероятно, речь идет о бывшем депутате Одесского городского совета от партии "Доверяй делам" Александре Матвееве. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. В июне 2019 года его задержали по подозрению в декларировании недостоверной информации. В частности, речь шла о незадекларированных долях в двух объектах недвижимости. Впоследствии суд отпустил депутата под личное обязательство.

Кто такой Александр Матвеев

Александр Матвеев родился 11 января 1971 года в поселке Цилина Ростовской области России. В 1993 году окончил Одесскую государственную морскую академию по специальности "инженер-электромеханик". Сначала работал на судах дальнего плавания, а с 1995 года перешел в банковскую сферу. Впоследствии получил экономическое образование в Одессе.

Политическую карьеру начал в 2002 году, когда впервые стал депутатом Одесского городского совета как самовыдвиженец. В 2010 году его избрали от Партии регионов, а в 2015 и 2020 годах — от партии "Доверяй делам". Он входил в комиссию горсовета по вопросам коммунальной собственности. Также был заместителем председателя фракции «Доверяй делам».

Помимо политики, Матвеев занимался предпринимательством. В частности, возглавлял частное предприятие "Мебельный дом "Арка"", был председателем правления ОАО "Ипподром" и президентом благотворительного фонда "Регион". Также работал помощником народного депутата Геннадия Труханова на общественных началах. В августе 2026 года партия "Доверяй делам" инициировала процедуру отзыва Матвеева из Одесского городского совета.

Как сообщили Новини.LIVE, в Одессе правоохранители раскрыли масштабную схему незаконного завладения недвижимостью местной жительницы. По данным следствия, государственный регистратор, адвокат и частный нотариус помогли переписать на подконтрольные компании восемь объектов недвижимости общей стоимостью почти 18 млн грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе раскрыли мошенническую схему по завладению квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница лишилась имущества и понесла убытки на миллионы. Подозреваемому грозит длительное лишение свободы.