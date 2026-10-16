Депутат Олександр Матвєєв. Фото: Александр Матвеев/Facebook

Колишнього депутата Одеської міськради, який два роки перебував у міжнародному розшуку, повернули до України. Його підозрюють у масштабній афері з комунальною нерухомістю. За версією слідства, через незаконні оборудки місто втратило майно на мільйони гривень. Тепер чоловік опинився в Україні після екстрадиції з Румунії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Афера з нерухомістю

За даними слідства, колишній депутат Одеської міської ради організував групу, яка незаконно заволодівала комунальним майном у центрі міста. На той час він входив до постійної комісії міськради з питань комунальної власності. До схеми залучив кількох довірених осіб. Учасники групи, за версією правоохоронців, підробляли документи на нежитлові приміщення, які належали громаді. Після цього нерухомість переобладнували на житлові квартири та продавали.

Схема діяла протягом восьми років — із 2011-го до 2019-го. За цей час учасники угруповання, як вважають слідчі, незаконно заволоділи трьома об'єктами нерухомості та земельною ділянкою. Загальні збитки для територіальної громади Одеси перевищили 11 мільйонів гривень.

Розслідування справи

У 2024 році правоохоронці завершили розслідування щодо трьох учасників групи та передали матеріали до суду. Їх обвинувачують у шахрайстві, підробленні документів, незаконному зайнятті землі, самовільному будівництві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Колишній депутат на той момент уже переховувався від слідства. Йому заочно повідомили про підозру в організації шахрайства в особливо великих розмірах та інших злочинів, пов'язаних із заволодінням комунальним майном.

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Після цього чоловіка оголосили в міжнародний розшук. Знайти його вдалося лише у жовтні 2026 року завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Румунії. Після встановлення місцеперебування підозрюваного його екстрадували з Румунії до України.

Колишньому депутату Одеської міськради загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд може заборонити йому обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Про кого йдеться

Імовірно, йдеться про колишнього депутата Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам" Олександра Матвєєва. Раніше він уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У червні 2019 року його затримали за підозрою в декларуванні недостовірної інформації. Зокрема, йшлося про незадекларовані частки у двох об'єктах нерухомості. Згодом суд відпустив депутата під особисте зобов'язання.

Хто такий Олександр Матвєєв

Олександр Матвєєв народився 11 січня 1971 року в селищі Цілина Ростовської області Росії. У 1993 році закінчив Одеську державну морську академію за спеціальністю "інженер-електромеханік". Спочатку працював на суднах далекого плавання, а з 1995 року перейшов у банківську сферу. Згодом здобув економічну освіту в Одесі.

Політичну кар'єру розпочав у 2002 році, коли вперше став депутатом Одеської міської ради як самовисуванець. У 2010 році його обрали від Партії регіонів, а у 2015 та 2020 роках — від партії "Довіряй ділам". Він входив до комісії міськради з питань комунальної власності. Також був заступником голови фракції "Довіряй ділам".

Крім політики, Матвєєв займався підприємництвом. Зокрема, очолював приватне підприємство "Мебельний дім "Арка"", був головою правління ВАТ "Іподром" та президентом благодійного фонду "Регіон". Також працював помічником народного депутата Геннадія Труханова на громадських засадах. У серпні 2026 року партія "Довіряй ділам" ініціювала процедуру відкликання Матвєєва з Одеської міської ради.

Як повыдомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю місцевої жительки. За даними слідства, державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус допомогли переписати на підконтрольні компанії вісім об'єктів нерухомості загальною вартістю майже 18 млн грн.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.