Море возле Одессы стало еще теплее: температура воды сегодня

Температура морской воды у побережья Одессы сегодня, 21 мая, достигнет +17...+18 °C. В то же время синоптики предупреждают о дождях, грозах и шквалах по городу и области.

Какой будет погода в Одессе 21 мая

В городе сегодня ожидается переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют в Одессе кратковременный дождь и грозу.

Температура воздуха утром составит +15...+17 °C, днем — +20...+22°C.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды по Одесской области

По области ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, а также грозы.

Температура воздуха по области будет колебаться от +12...+17 °C утром до +20...+25 °C днем.

Во время грозы местами ожидаются шквалы до 15-17 метров в секунду.

На автодорогах Одесской области днем во время дождя видимость может снижаться до 1-2 километров.

Синоптики объявили І уровень опасности по Одессе и области. Днем 21 мая ожидаются грозы, а местами — сильные порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы начали обследовать морское дно и убирать опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Так, сегодня из воды достали обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и другой мусор.

Кроме этого, во время подготовки отдельное внимание уделяют укрытию и инклюзивности пляжей. Вдоль побережья от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана планируют установить еще восемь мобильных укрытий. Таким образом, общее количество укрытий у моря должно вырасти до 19.

