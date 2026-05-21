Главная Одесса Море возле Одессы стало еще теплее: температура воды сегодня

Море возле Одессы стало еще теплее: температура воды сегодня

Дата публикации 21 мая 2026 06:48
Люди купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Температура морской воды у побережья Одессы сегодня, 21 мая, достигнет +17...+18 °C. В то же время синоптики предупреждают о дождях, грозах и шквалах по городу и области.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Море - фото 1
Предупреждение о шторме. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Какой будет погода в Одессе 21 мая

В городе сегодня ожидается переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют в Одессе кратковременный дождь и грозу.

  • Температура воздуха утром составит +15...+17 °C, днем — +20...+22°C.
  • Ветер будет северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
  • Температура морской воды у побережья Одессы достигнет +17...+18°C.

Прогноз погоды по Одесской области

По области ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, а также грозы.

  • Температура воздуха по области будет колебаться от +12...+17 °C утром до +20...+25 °C днем.
  • Во время грозы местами ожидаются шквалы до 15-17 метров в секунду.
  • На автодорогах Одесской области днем во время дождя видимость может снижаться до 1-2 километров.

Синоптики объявили І уровень опасности по Одессе и области. Днем 21 мая ожидаются грозы, а местами — сильные порывы ветра до 15-17 метров в секунду.

Подготовка к пляжному сезону

Перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы начали обследовать морское дно и убирать опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Так, сегодня из воды достали обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматуру, стекло и другой мусор.

Кроме этого, во время подготовки отдельное внимание уделяют укрытию и инклюзивности пляжей. Вдоль побережья от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана планируют установить еще восемь мобильных укрытий. Таким образом, общее количество укрытий у моря должно вырасти до 19.

Как ранее сообщали журналисты Новини.LIVE, одесситы и отдыхающие считают воду в море безопасной при условии контроля со стороны соответствующих служб.

Также Новини.LIVE писали, что на побережье Черного моря в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы" нашли останки погибшего дельфина-азовки. Это первая погибшая азовка, которую в этом году обнаружили на территории нацпарка.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
