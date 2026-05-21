Море біля Одеси стало ще теплішим: температура води сьогодні

Люди купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Температура морської води біля узбережжя Одеси сьогодні, 21 травня, сягне +17...+18 °C. Водночас синоптики попереджають про дощі, грози та шквали по місту й області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Попередження про шторм. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Якою буде погода в Одесі 21 травня

У місті сьогодні очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують в Одесі короткочасний дощ та грозу.

Температура повітря вранці становитиме +15...+17 °C, вдень — +20...+22°C.

Вітер буде північно-східний, 7-12 метрів за секунду.

Температура морської води біля узбережжя Одеси сягне +17...+18°C.

Прогноз погоди по Одеській області

По області вночі місцями пройдуть короткочасні дощі. Вдень синоптики прогнозують дощі, подекуди значні, а також грози.

Температура повітря по області коливатиметься від +12...+17 °C вранці до +20...+25 °C вдень.

Під час грози місцями очікуються шквали до 15-17 метрів за секунду.

На автошляхах Одещини вдень під час дощу видимість може знижуватися до 1-2 кілометрів.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності по Одесі та області. Вдень 21 травня очікуються грози, а місцями — сильні пориви вітру до 15-17 метрів за секунду.

Підготовка до пляжного сезону

Перед початком пляжного сезону в Одесі водолази почали обстежувати морське дно та прибирати небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Так, сьогодні з води дістали уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматуру, скло та інше сміття.

Окрім цього, під час підготовки окрему увагу приділяють укриттю та інклюзивності пляжів. Вздовж узбережжя від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану планують встановити ще вісім мобільних укриттів. Таким чином, загальна кількість укриттів біля моря має зрости до 19.

Як раніше повідомляли журналісти Новини.LIVE, одесити та відпочиваючі вважають воду у морі безпечною за умови контролю з боку відповідних служб.

Також Новини.LIVE писали, що на узбережжі Чорного моря в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани" знайшли рештки загиблого дельфіна-азовки. Це перша загибла азовка, яку цього року виявили на території нацпарку.