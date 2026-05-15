Мощный взрыв прогремел на Одесчине: угроза баллистики из Крыма

Сегодня, 15 мая, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его слышно было и в Одессе. Враг в очередной раз направил на регион ракету. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 14 мая, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении региона. Мониторинговые каналы уточняли, что ракета летит в направлении Южного. Также продолжается угроза применения ударных беспилотников. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, в четверг вечером, 14 мая, россияне в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом врага был энергетический объект, из-за чего некоторые жители остались без света.

Также Новини.LIVE писали, что 13 мая, Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков в жилом районе. К сожалению, известно о пострадавших.