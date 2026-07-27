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Главная Одесса Мощный взрыв прогремел на Одесчине: РФ атакует ракетами и дронами

Мощный взрыв прогремел на Одесчине: РФ атакует ракетами и дронами

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 16:00
В Одессе прогремели взрывы: угроза ракет и дронов РФ
Срочная новость

Сегодня, 27 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Их слышали даже жители областного центра. Россия в очередной раз направила на регион дроны, вероятно «Бандероль», и ракеты. Пока информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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