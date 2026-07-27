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Головна Одеса Потужний вибух пролунав на Одещині: РФ атакує ракетами та дронами

Потужний вибух пролунав на Одещині: РФ атакує ракетами та дронами

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 16:00
Вибухи пролунали в Одесі: загроза ракет та дронів РФ
Термінова новина

Сьогоді, 27 липня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Їх було чутно й жителям обласного центру. Росія вчергове спрямувала на регіон дрони, ймовірно "Бандероль" та ракети. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

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Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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