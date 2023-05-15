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На 16 мая в Одессе срочно требуются доноры крови

15 мая 2023 17:45
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Беженарь Татьяна
журналист
На 16 мая в Одессе срочно требуются доноры крови
Сдача крови в медцентре. Фото: Донор Одесса
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На 16 мая в Одесский военный госпиталь срочно требуются доноры. Есть большая потребность в 3(-) группе крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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"Друзья, только одна регистрация на завтра на Пироговской. Очень нужны еще 6 доноров 3 (-). Также очень нужны еще несколько доноров 2(+) на Слободку", — говорится в сообщении.

Сдать кровь могут только граждане Украины.

Как подготовиться к сдаче крови

  • За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
  • За 48 часов до донации исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

  • жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища;
  • молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло;
  • бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла;
  • яйца;
  • чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез;
  • сладкие магазинные газировки и энергетики;
  • шоколад, халва, орехи.

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Напомним, Одесская областная психиатрическая больница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.

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