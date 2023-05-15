На 16 мая в Одессе срочно требуются доноры крови
На 16 мая в Одесский военный госпиталь срочно требуются доноры. Есть большая потребность в 3(-) группе крови.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.
"Друзья, только одна регистрация на завтра на Пироговской. Очень нужны еще 6 доноров 3 (-). Также очень нужны еще несколько доноров 2(+) на Слободку", — говорится в сообщении.
Сдать кровь могут только граждане Украины.
Как подготовиться к сдаче крови
- За 72 часа до донации воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств.
- За 48 часов до донации исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища;
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло;
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла;
- яйца;
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез;
- сладкие магазинные газировки и энергетики;
- шоколад, халва, орехи.
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Напомним, утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение, ведь вы спасаете человеческую жизнь!
Напомним, Одесская областная психиатрическая больница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.