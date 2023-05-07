На 8 травня в Одесі терміново потрібні донори

Донора готують до здачі крові. Фото: Донор Одеса

В Одесі на 8 травня терміново потрібні донори. Є велика потреба у 4 (+) групі крові. Охочих просять підготуватися до донації.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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"Виникла додаткова потреба у донорах 4(+) завтра на Слобідку",— йдеться у повідомленні.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.

Перевірте свої медичні показники. Перед тим, як віддати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг. Збережіть гідний рівень заліза. До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною. Відпочиньте перед процедурою. Важливо відпочити перед тим, як віддати кров. Застосовуйте здоровий розум і уникаєте фізичної активності перед процедурою. Приносьте документи. Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідин та їсти здорову їжу.

Нагадаємо, одеські лікарі провели надзвичайно складну операцію. У місті відбулася друга трансплантація серця.