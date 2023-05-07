На 8 травня в Одесі терміново потрібні донори
7 травня 2023 16:30
Донора готують до здачі крові. Фото: Донор Одеса
В Одесі на 8 травня терміново потрібні донори. Є велика потреба у 4 (+) групі крові. Охочих просять підготуватися до донації.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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"Виникла додаткова потреба у донорах 4(+) завтра на Слобідку",— йдеться у повідомленні.
Як підготуватись до донорства крові
Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.
- Перевірте свої медичні показники. Перед тим, як віддати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг.
- Збережіть гідний рівень заліза. До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною.
- Відпочиньте перед процедурою. Важливо відпочити перед тим, як віддати кров. Застосовуйте здоровий розум і уникаєте фізичної активності перед процедурою.
- Приносьте документи. Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу.
- Слідкуйте за своїм здоров'ям. Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідин та їсти здорову їжу.
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