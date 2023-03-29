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В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

29 березня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Все пройшло успішно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"Це надзвичайно складна операція, для якої потрібні досвідчені фахівці найвищого рівня, спеціально обладнана операційна з апаратом штучного кровообігу, а також швидкий підбір реципієнта. Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є не більше чотирьох годин", — йдеться в повідомленні. 

Трансплантоване серце було успішно пересаджене чоловікові віком 43 роки, який знаходився у черзі на трансплантацію. Операція пройшла успішно завдяки професіоналізму лікарів, які забезпечили оперативну реакцію.

Одеська міська клінічна лікарня №10 є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування та розвивається як кластерний заклад системи спроможних лікарень з надання допомоги пацієнтам, які потребують трансплантації органів. Заклад включено в Єдину державну інформаційну систему трансплантації, втілено заходи з організації регулярної трансплантації в складі сумісних мультидисциплінарних команд у співпраці з провідними закладами України.

Нагадаємо, в Італії уперше в світі імплантували протез мітрального клапана — одного із серцевих клапанів, що регулює потік крові з лівого передсердя у лівий шлуночок — у серце пацієнта. Воно продовжувало битися під час операції.

20 березня у Житомирі провели надскладну операцію — трансплантацію серця. Українські лікарі з Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

Також ми писали, що у США 65-річний чоловік, якого медики оголосили мертвим, виявився живим. Дочці вдалося врятувати батька від помилки медиків.

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