В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Все пройшло успішно

У ніч з 28 на 29 березня 2023 року в Одеській міській лікарні №10 проведено трансплантацію серця. Операцію здійснювала бригада лікарів з Інституту серця МОЗ України на чолі з видатним кардіохірургом Борисом Тодуровим.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Це надзвичайно складна операція, для якої потрібні досвідчені фахівці найвищого рівня, спеціально обладнана операційна з апаратом штучного кровообігу, а також швидкий підбір реципієнта. Для проведення основного етапу операції у кардіохірурга є не більше чотирьох годин", — йдеться в повідомленні.

Трансплантоване серце було успішно пересаджене чоловікові віком 43 роки, який знаходився у черзі на трансплантацію. Операція пройшла успішно завдяки професіоналізму лікарів, які забезпечили оперативну реакцію.

Одеська міська клінічна лікарня №10 є багатопрофільною лікарнею інтенсивного лікування та розвивається як кластерний заклад системи спроможних лікарень з надання допомоги пацієнтам, які потребують трансплантації органів. Заклад включено в Єдину державну інформаційну систему трансплантації, втілено заходи з організації регулярної трансплантації в складі сумісних мультидисциплінарних команд у співпраці з провідними закладами України.

Нагадаємо, в Італії уперше в світі імплантували протез мітрального клапана — одного із серцевих клапанів, що регулює потік крові з лівого передсердя у лівий шлуночок — у серце пацієнта. Воно продовжувало битися під час операції.

20 березня у Житомирі провели надскладну операцію — трансплантацію серця. Українські лікарі з Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

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