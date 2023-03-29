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В Одессе впервые сделали уникальную операцию сердца

29 марта 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Все прошло успешно
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь с 28 на 29 марта 2023 года в Одесской городской больнице №10 проведена трансплантация сердца. Операцию осуществляла бригада врачей из Института сердца Минздрава Украины во главе с выдающимся кардиохирургом Борисом Тодуровым.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"Это сложнейшая операция, для которой нужны опытные специалисты высочайшего уровня, специально оборудованная операционная с аппаратом искусственного кровообращения, а также быстрый подбор реципиента. Для проведения основного этапа операции у кардиохирурга есть не более четырех часов", — говорится в сообщении.

Трансплантированное сердце было успешно пересажено мужчине 43 года, который находился в очереди на трансплантацию. Операция прошла успешно благодаря профессионализму врачей, обеспечивших оперативную реакцию.

Одесская городская клиническая больница №10 является многопрофильной больницей интенсивного лечения и развивается как кластерное учреждение системы состоятельных больниц по оказанию помощи пациентам, нуждающимся в трансплантации органов. Заведение включено в Единую государственную информационную систему трансплантации, реализовано мероприятия по организации регулярной трансплантации в составе совместных мультидисциплинарных команд в сотрудничестве с ведущими заведениями Украины.

Напомним, в Италии впервые в мире имплантировали протез митрального клапана – одного из сердечных клапанов, регулирующего поток крови из левого предсердия в левый желудочек – в сердце пациента. Оно продолжало сражаться во время операции.

20 марта в Житомире была проведена сверхсложная операция — трансплантация сердца. Украинские врачи из Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.

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