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На 8 мая в Одессе срочно нужны доноры

7 мая 2023 16:30
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Беженарь Татьяна
журналист
8 мая в Одессе срочно нужны доноры
Донора готовят к сдаче крови. Фото: Донор Одесса
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе на 8 мая срочно требуются доноры. Есть большая потребность в 4(+) группе крови. Желающих просят подготовиться к донации.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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"Возникла дополнительная потребность в донорах 4(+) завтра на Слободку", — говорится в сообщении.

Как подготовиться к донорству крови

Донорство крови — это важная процедура, которая может помочь спасти жизнь людей. Если вы планируете стать донором, нужно подготовиться к процедуре.

  1. Проверьте свои показатели. Перед тем, как отдать кровь, вам нужно проверить, отвечаете ли требованиям для донорства. Обычно донором может быть человек от 18 до 65 лет с массой тела более 50 кг.
  2. Сохраните достойный уровень железа. До процедуры донорства важно увеличить уровень железа в организме, поскольку это поможет быстро восстановить кровь. Еда, богатая железом, такая как красное мясо, рыба, яйца и зеленые овощи, может быть полезной.
  3. Отдохните перед процедурой. Важно отдохнуть перед тем, как отдать кровь. Применяйте здравый рассудок и избегаете физической активности перед процедурой.
  4. Приносите документы. Перед процедурой донора пригласят заполнить анкету и предъявить документ, подтверждающий вашу личность.
  5. Следите за своим здоровьем. После процедуры донорства важно следить за своим здоровьем и избегать тяжелой физической активности. Не забывайте пить достаточное количество жидкостей и есть здоровую пищу.

Напомним, одесские врачи провели сложнейшую операцию. В городе прошла вторая трансплантация сердца.

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