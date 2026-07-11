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На границе Одесчины с Молдовой изменили правила для водителей

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 19:28
Въезд в Молдову через Одесскую область: требуется сертификат технического осмотра
Пограничница проверяет документы на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

Водителям, планирующим поездку в Молдову через пункты пропуска в Одесской области, следует заранее проверить комплект документов. Отныне при пересечении границы необходимо иметь действующий сертификат технического осмотра автомобиля. В случае его отсутствия в въезде могут отказать.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Зачем нужен сертификат техосмотра

Сертификат технического осмотра подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и может участвовать в дорожном движении. Документ выдается после прохождения технического контроля на аккредитованной станции. Во время проверки специалисты оценивают исправность тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, уровень вредных выбросов и другие технические характеристики транспортного средства.

Документы на границе с Молдовой

  • заграничный или биометрический паспорт;
  • водительское удостоверение;
  • свидетельство о регистрации автомобиля;
  • действующий сертификат технического осмотра;
  • международный страховой полис "Зеленая карта";
  • виньетка для пользования дорогами Молдовы.

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях на ввоз товаров. Что нельзя ввозить:

  • оружие;
  • наркотические вещества;
  • рецептурные лекарства без подтверждающих документов;
  • мясные и молочные продукты;
  • мед;
  • саженцы и растения без соответствующих разрешений.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной дороги в Одесской области протяженностью около 10 километров, не пересекающей границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.

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Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой. В частности, завершили ремонтные работы на пунктах пропуска "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадир-Лунга". На объектах установили новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обновили инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничников и таможенников.

Новости Одессы техосмотр выезд за границу выезд в Молдову
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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