Въезд в Молдову через Одесскую область: требуется сертификат технического осмотра

На границе Одесчины с Молдовой изменили правила для водителей
Водителям, планирующим поездку в Молдову через пункты пропуска в Одесской области, следует заранее проверить комплект документов. Отныне при пересечении границы необходимо иметь действующий сертификат технического осмотра автомобиля. В случае его отсутствия в въезде могут отказать.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Зачем нужен сертификат техосмотра
Сертификат технического осмотра подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и может участвовать в дорожном движении. Документ выдается после прохождения технического контроля на аккредитованной станции. Во время проверки специалисты оценивают исправность тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, уровень вредных выбросов и другие технические характеристики транспортного средства.
Документы на границе с Молдовой
- заграничный или биометрический паспорт;
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации автомобиля;
- действующий сертификат технического осмотра;
- международный страховой полис "Зеленая карта";
- виньетка для пользования дорогами Молдовы.
Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях на ввоз товаров. Что нельзя ввозить:
- оружие;
- наркотические вещества;
- рецептурные лекарства без подтверждающих документов;
- мясные и молочные продукты;
- мед;
- саженцы и растения без соответствующих разрешений.
Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной дороги в Одесской области протяженностью около 10 километров, не пересекающей границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.
Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой. В частности, завершили ремонтные работы на пунктах пропуска "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадир-Лунга". На объектах установили новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обновили инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничников и таможенников.