В'їзд до Молдови через Одещину: потрібен сертифікат техогляду

Прикордонниця перевіряє документи на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водіям, які планують поїздку до Молдови через пункти пропуску на Одещині, варто заздалегідь перевірити пакет документів. Відтепер під час перетину кордону необхідно мати чинний сертифікат технічного огляду автомобіля. За його відсутності у в'їзді можуть відмовити.

Про це інформують Новини.LIVE.

Навіщо потрібен сертифікат техогляду

Сертифікат технічного огляду підтверджує, що автомобіль відповідає вимогам безпеки та може брати участь у дорожньому русі. Документ видають після проходження технічного контролю на акредитованій станції. Під час перевірки фахівці оцінюють справність гальмівної системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, рівень шкідливих викидів та інші технічні характеристики транспортного засобу.

Документи на кордоні з Молдовою

закордонний або біометричний паспорт;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

чинний сертифікат технічного огляду;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

віньєтку для користування дорогами Молдови.

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Що не можна ввозити:

зброю;

наркотичні речовини;

рецептурні ліки без підтвердних документів;

м'ясні та молочні продукти;

мед;

саджанці й рослини без відповідних дозволів.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

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Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Зокрема, завершили ремонтні роботи на пунктах пропуску "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На об’єктах встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та оновили інженерні мережі. Також облаштували пішохідні зони та покращили умови роботи прикордонників і митників.