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Головна Одеса Водіям з Одещини можуть відмовити у в'їзді до Молдови: причина

Водіям з Одещини можуть відмовити у в'їзді до Молдови: причина

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 19:31
На кордоні Одещини з Молдовою перевіряють ще один документ
Люди на кордоні з Молдовою. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водіям, які планують поїздку до Молдови через пункти пропуску на Одещині, варто заздалегідь перевірити пакет документів. Тепер під час перетину кордону обов'язково потрібно мати чинний сертифікат технічного огляду автомобіля — без нього у в'їзді можуть відмовити.

Про це інформують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду на кордоні

Сертифікат технічного огляду видають після перевірки автомобіля на акредитованій станції технічного контролю. Під час огляду перевіряють справність гальмівної системи, рульового керування, світлових приладів, рівень шкідливих викидів та інші елементи, що впливають на безпеку руху.

Які документи потрібно мати на кордоні з Молдовою 

  • закордонний або біометричний паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • свідоцтво про реєстрацію автомобіля;
  • чинний сертифікат технічного огляду;
  • міжнародний страховий поліс "Зелена картка";
  • віньєтку для користування дорогами Молдови.

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Що не можна ввозити:

  • зброю;
  • наркотичні речовини;
  • рецептурні ліки без підтвердних документів;
  • м'ясні та молочні продукти;
  • мед;
  • саджанці й рослини без відповідних дозволів.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

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Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Зокрема, завершили ремонтні роботи на пунктах пропуску "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На об’єктах встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та оновили інженерні мережі. Також облаштували пішохідні зони та покращили умови роботи прикордонників і митників.

кордон Новини Одеси техогляд виїзд до Молдови
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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