Водіям з Одеси для в'їзду до Молдови потрібен техогляд авто

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водіям з Одещини, які планують поїздку до Молдови власним автомобілем, варто заздалегідь перевіряти документи. Однією з обов'язкових вимог на кордоні є сертифікат про проходження технічного огляду транспортного засобу. За його відсутності у в'їзді до країни можуть відмовити.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Техогляд автомобіля на кордоні з Молдовою

Молдовські прикордонні служби перевіряють не лише документи водія та автомобіля, а й підтвердження того, що транспортний засіб є технічно справним. Йдеться про офіційний сертифікат технічного огляду, який видають після перевірки автомобіля на сертифікованій станції.

Під час техогляду фахівці оцінюють стан гальмівної системи, рульового керування, освітлення, шин, рівень шкідливих викидів та інші елементи, від яких залежить безпека руху. За відсутності документа, що підтверджує проходження технічного контролю, автомобіль можуть не пропустити через державний кордон.

Нові вимоги стосуються всіх транспортних засобів. Навіть нові автомобілі повинні мати підтвердження технічного стану, інакше їх можуть не впустити до Молдови.

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Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водій повинен мати чинний закордонний паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка", а також віньєтку — документ, що підтверджує сплату дорожнього збору в Молдові.

Якщо автомобілем керує не власник, необхідно мати документ, який підтверджує право користування транспортним засобом. Для подорожі з дитиною потрібно взяти її закордонний паспорт або свідоцтво про народження. У випадках, передбачених законодавством, можуть знадобитися й додаткові документи для виїзду дитини за кордон.

Що заборонено перевозити через кордон

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. До Молдови заборонено ввозити зброю, наркотичні речовини, рецептурні лікарські засоби без відповідних документів, а також окремі продукти тваринного походження та рослини без необхідних дозволів. За порушення митних правил товари можуть вилучити, а порушника притягнути до відповідальності.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Зокрема, завершили ремонтні роботи на пунктах пропуску "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На об’єктах встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та оновили інженерні мережі. Також облаштували пішохідні зони та покращили умови роботи прикордонників і митників.