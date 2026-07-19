Граница Одесчины с Молдовой: сертификат ТО стал обязательным

На границе Одесчины с Молдовой требуют сертификат техосмотра авто
На пунктах пропуска между Одесской областью и Молдовой водителям следует быть готовыми к проверке технического состояния автомобиля. Для пересечения границы необходимо иметь действующий сертификат технического осмотра, в противном случае в въезде могут отказать.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра на границе
Сертификат технического осмотра подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и может участвовать в дорожном движении. Документ выдается после прохождения технического контроля на аккредитованной станции.
Во время проверки специалисты оценивают исправность тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, состояние шин, уровень вредных выбросов и другие технические характеристики транспортного средства.
Документы на границе с Молдовой
При пересечении границы через пункты пропуска в Одесской области водителям рекомендуется иметь при себе:
- заграничный или биометрический паспорт;
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- действующий сертификат технического осмотра;
- международный страховой полис "Зеленая карта";
- виньетка для пользования дорогами Молдовы.
Кроме того, если автомобиль управляет не владелец, могут потребоваться документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.
Что нельзя ввозить в Молдову
Молдавские таможенные правила также предусматривают ограничения на ввоз отдельных товаров. Без специальных разрешений или подтверждающих документов запрещено перевозить:
- оружие;
- наркотические вещества;
- рецептурные лекарственные средства без подтверждающих документов;
- мясные и молочные продукты;
- мед;
- саженцы и растения без соответствующих разрешений.
Также стоит помнить о требованиях по декларированию наличных денег и других товаров, подпадающих под таможенный контроль.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительный проект предусматривает строительство около 10 километров автодороги, которая позволит соединить украинские территории без пересечения границы с Молдовой. Стоимость проекта предварительно оценивается в 10-20 млрд гривен.
Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой —"Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга". На них обновили инженерные сети, установили модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обустроили пешеходные зоны.