Граница Одесчины с Молдовой: сертификат ТО стал обязательным

Пограничники беседуют с мужчиной. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

На пунктах пропуска между Одесской областью и Молдовой водителям следует быть готовыми к проверке технического состояния автомобиля. Для пересечения границы необходимо иметь действующий сертификат технического осмотра, в противном случае в въезде могут отказать.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра на границе

Сертификат технического осмотра подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и может участвовать в дорожном движении. Документ выдается после прохождения технического контроля на аккредитованной станции.

Во время проверки специалисты оценивают исправность тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, состояние шин, уровень вредных выбросов и другие технические характеристики транспортного средства.

Документы на границе с Молдовой

При пересечении границы через пункты пропуска в Одесской области водителям рекомендуется иметь при себе:

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заграничный или биометрический паспорт;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

действующий сертификат технического осмотра;

международный страховой полис "Зеленая карта";

виньетка для пользования дорогами Молдовы.

Кроме того, если автомобиль управляет не владелец, могут потребоваться документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

Что нельзя ввозить в Молдову

Молдавские таможенные правила также предусматривают ограничения на ввоз отдельных товаров. Без специальных разрешений или подтверждающих документов запрещено перевозить:

оружие;

наркотические вещества;

рецептурные лекарственные средства без подтверждающих документов;

мясные и молочные продукты;

мед;

саженцы и растения без соответствующих разрешений.

Также стоит помнить о требованиях по декларированию наличных денег и других товаров, подпадающих под таможенный контроль.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительный проект предусматривает строительство около 10 километров автодороги, которая позволит соединить украинские территории без пересечения границы с Молдовой. Стоимость проекта предварительно оценивается в 10-20 млрд гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой —"Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга". На них обновили инженерные сети, установили модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обустроили пешеходные зоны.