Кордон Одещини з Молдовою: сертифікат ТО став обов'язковим

Прикордонники спілкуються з чоловіком. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На пунктах пропуску між Одещиною та Молдовою водіям варто бути готовими до перевірки технічного стану автомобіля. Для перетину кордону необхідно мати чинний сертифікат техогляду, інакше у в'їзді можуть відмовити.

Про це інформують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду на кордоні

Сертифікат технічного огляду підтверджує, що автомобіль відповідає вимогам безпеки та може брати участь у дорожньому русі. Документ видають після проходження технічного контролю на акредитованій станції.

Під час перевірки фахівці оцінюють справність гальмівної системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, стан шин, рівень шкідливих викидів та інші технічні характеристики транспортного засобу.

Документи на кордоні з Молдовою

Під час перетину кордону через пункти пропуску на Одещині водіям рекомендують мати:

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закордонний або біометричний паспорт;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

чинний сертифікат технічного огляду;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

віньєтку для користування дорогами Молдови.

Крім того, якщо автомобілем керує не власник, можуть знадобитися документи, які підтверджують право користування транспортним засобом.

Що не можна ввозити до Молдови

Молдовські митні правила також передбачають обмеження на ввезення окремих товарів. Без спеціальних дозволів або підтвердних документів заборонено перевозити:

зброю;

наркотичні речовини;

рецептурні лікарські засоби без підтверджувальних документів;

м'ясні та молочні продукти;

мед;

саджанці та рослини без відповідних дозволів.

Також варто пам'ятати про вимоги щодо декларування готівки та інших товарів, які підпадають під митний контроль.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки. Попередній проєкт передбачає будівництво близько 10 кілометрів автошляху, який дозволить сполучити українські території без перетину кордону з Молдовою. Вартість проєкту попередньо оцінюють у 10-20 млрд гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою — "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На них оновили інженерні мережі, встановили модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та облаштували пішохідні зони.