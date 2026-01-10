Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Румыния ужесточила требования к украинским водителям. Теперь без сертификата технического осмотра авто могут не впустить в страну.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Украинские водители, которые планируют ехать в Румынию, должны быть особенно внимательными, ведь без справки о техническом состоянии автомобиля в страну не впустят. Причем это касается не только водителей, которые пересекают границу на короткий срок, но и тех, кто едет транзитом.

Сертификат техосмотра — это официальный документ, подтверждающий, что авто исправно и соответствует всем нормам безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной станции. Техники обязательно проверяют тормоза, шины, освещение, выхлопные газы и другие ключевые системы.

Какие документы нужны на границе

Кроме справки о техосмотре, для въезда в Румынию вам нужно иметь:

биометрический паспорт или визу;

документы на авто;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ (для мужчин 18-60 лет);

доверенность, если управляете чужим авто.

Также важно знать об ограничениях: запрещено ввозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, животных без разрешений, пиратские товары и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, когда украинцам придется платить за въезд в Германию и сколько это будет стоить. Также мы писали, какую сумму наличных могут иметь при себе украинцы при пересечении границы в 2026 году.