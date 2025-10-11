Видео
Україна
На границе с Молдовой разворачивают водителей — кого не впустят

На границе с Молдовой разворачивают водителей — кого не впустят

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 18:43
Новые правила на границе с Молдовой для водителей
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой без справки о техническом состоянии автомобиля вас просто не пропустят. Требование касается всех — от легковых авто до грузовиков. Тем, кто планирует поездку, советуют заранее проверить документы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат исправности авто

Отныне для пересечения границы с Молдовой нужен сертификат технического осмотра автомобиля. Это обязательный документ, подтверждающий, что транспортное средство исправно и безопасно для движения. Если справки нет — даже идеально исправную машину не пропустят.

Сертификат можно получить только после проверки авто на сертифицированной СТО. Там специалисты оценивают тормоза, свет, выхлопы и другие технические показатели. Без официального подтверждения машина считается непригодной для въезда.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, на границе будут проверять и стандартные документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт,
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца),
  • техпаспорт на авто,
  • "Зеленая карта" — международная страховка,
  • оплаченная виньетка — дорожный сбор Молдовы.

Если вы путешествуете с ребенком, обязательно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае поездки только с одним из родителей или другими родственниками понадобится нотариально заверенное согласие на выезд.

Также в Молдове действует строгий контроль на ввоз вещей. Запрещено провозить оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения, мясные и молочные продукты, мед, саженцы без документов. За нарушение — конфискация товара и штраф.

Напомним, мы рассказывали о быстрых способах получения другого гражданства. Также писали, что Европейский Союз готовится к запуску новой системы контроля на границе, которая предусматривает биометрическую проверку граждан.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы документы техосмотр
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
