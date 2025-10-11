Видео
Україна
Видео

Выезд за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Выезд за границу — какая ситуация на трассе Одесса-Рени сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 09:13
Пробки на границе с Молдовой: стоит дорога на Паланку
Пробки до границы с Молдовой в Одесской области. Фото иллюстративное: кадр из видео

На границе с Молдовой сегодня, 11 октября, снова наблюдается затруднение движения к границе с Молдовой. Водители стоят в пробке еще от Маяков, а путь к КПП может затянуться более чем на час. Тем временем по трассе в Румынию можно ехать без остановок.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку и Старокозачье

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені сьогодні - фото 1
Пробки на Паланку и Староказачье. Фото: скриншот из Google Maps

Кроме этого также наблюдаются очереди и на пропускном пункте "Старокозачье — Тудора". Там машины стоят от самого поворота к таможне.

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, ЕС готовится к запуску новой системы контроля на границе, которая предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев путешественников. Также мы рассказывали, какие могут быть последствия для тех, кто выехал за границу на законных основаниях, но не вернулся вовремя.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
