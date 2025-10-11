Пробки на границе с Молдовой: стоит дорога на Паланку

Пробки до границы с Молдовой в Одесской области. Фото иллюстративное: кадр из видео

На границе с Молдовой сегодня, 11 октября, снова наблюдается затруднение движения к границе с Молдовой. Водители стоят в пробке еще от Маяков, а путь к КПП может затянуться более чем на час. Тем временем по трассе в Румынию можно ехать без остановок.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку и Старокозачье

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Пробки на Паланку и Староказачье. Фото: скриншот из Google Maps

Кроме этого также наблюдаются очереди и на пропускном пункте "Старокозачье — Тудора". Там машины стоят от самого поворота к таможне.

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

Напомним, ЕС готовится к запуску новой системы контроля на границе, которая предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев путешественников. Также мы рассказывали, какие могут быть последствия для тех, кто выехал за границу на законных основаниях, но не вернулся вовремя.