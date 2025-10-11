Затори на кордоні з Молдовою: стоїть дорога до Паланки

Затори до кордону з Молдовою на Одещині. Фото ілюстративне: кадр з відео

На кордоні з Молдовою сьогодні, 11 жовтня, знову спостерігається утруднення руху до кордону з Молдовою. Водії стоять у заторі ще від Маяків, а шлях до КПП може затягнутися більш ніж на годину. Тим часом трасою до Румунії можна їхати без зупинок.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Паланки та Старокозачого

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску також є черга.

Затори до Паланки та Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Крім цього також спостерігаються черги й на пропускному пункті "Старокозаче — Тудора". Там автівки стоять від самого повороту до митниці.

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ЄС готується до запуску нової системи контролю на кордоні, яка передбачає сканування обличчя та зняття відбитків пальців мандрівників. Також ми розповідали, які можуть бути наслідки для тих, хто виїхав за кордон на законних підставах, але не повернувся вчасно.