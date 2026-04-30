На Николаевщине из-за атаки дронов РФ ранены пять человек

На Николаевщине из-за атаки дронов РФ ранены пять человек

Дата публикации 30 апреля 2026 09:05
На Николаевщине из-за атаки дронов РФ ранены пять человек
ГСЧС обследуют дом после российской атаки. Фото: ГСЧС Николаевщины

Российские войска в течение суток атаковали инфраструктурные объекты Николаевской области, оставив часть жителей двух районов без электроснабжения. По данным начальника ОВА Виталия Кима, из-за падения обломков и попадания беспилотников пострадали пятеро мужчин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Николаевской ОГА.

Россияне атаковали дронами Николаевскую область и ранили пятерых гражданских

Главными целями оккупантов стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. По состоянию на семь утра 30 апреля начальник Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в результате налетов в Николаевском и Баштанском районах произошли отключения электроэнергии. Специалисты начали восстановительные работы еще накануне и продолжают возвращать свет в обесточенные населенные пункты.

Сообщение об обстрелах. Фото: скриншот

Падение обломков сбитых БпЛА и последствия самой атаки привели к ранению пятерых жителей Николаевского района.

В самом областном центре медики госпитализировали 49-летнего мужчину. Утром врачи оценивают его состояние как средней тяжести, угрозы ухудшения пока нет. Еще трем горожанам в возрасте 18, 45 и 47 лет бригады скорой помощи оказали необходимую медицинскую поддержку прямо на месте происшествия. Также телесные повреждения получил 69-летний житель Куцурубской общины. После осмотра и оказания первой помощи пенсионер решил отказаться от поездки в медицинское учреждение.

Кроме массированного запуска "Шахедов", враг применял и тактическую беспилотную авиацию. По информации областной администрации, вчера россияне пять раз направляли FPV-дроны на территорию Очаковской и Куцурубской громад. Эти удары обошлись без человеческих жертв.

обстрелы Николаевская область дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
