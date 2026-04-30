На Миколаївщині через атаку дронів РФ поранено п'ятьох людей

ДСНС обстежують будинок після російської атаки. Фото: ДСНС Миколаївщини

Російські війська протягом доби атакували інфраструктурні об'єкти Миколаївської області, залишивши частину мешканців двох районів без електропостачання. За даними начальника ОВА Віталія Кіма, через падіння уламків та влучання безпілотників постраждали п'ятеро чоловіків.

Росіяни атакували дронами Миколаївську область і поранили п'ятьох цивільних

Головними цілями окупантів стали об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Станом на сьому ранку 30 квітня начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок нальотів у Миколаївському та Баштанському районах відбулися відключення електроенергії. Фахівці розпочали відновлювальні роботи ще напередодні і продовжують повертати світло у знеструмлені населені пункти.

Повідомлення щодо обстрілів. Фото: скриншот

Падіння уламків збитих БпЛА та наслідки самої атаки призвели до поранення п'ятьох жителів Миколаївського району.

У самому обласному центрі медики шпиталізували 49-річного чоловіка. Зранку лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості, загрози погіршення наразі немає. Ще трьом містянам віком 18, 45 та 47 років бригади швидкої допомоги надали необхідну медичну підтримку прямо на місці події. Також тілесні ушкодження отримав 69-річний житель Куцурубської громади. Після огляду та надання першої допомоги пенсіонер вирішив відмовитися від поїздки до медичного закладу.

Окрім масованого запуску "Шахедів", ворог застосовував і тактичну безпілотну авіацію. За інформацією обласної адміністрації, вчора росіяни п'ять разів скеровували FPV-дрони на територію Очаківської та Куцурубської громад. Ці удари минулися без людських жертв.

