Мать, избившая своего сына. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области предстанет перед судом 36-летняя женщина, которую обвиняют в истязании собственного пятилетнего сына. По данным следствия, мать избила мальчика руками и рукояткой топора только за то, что он плакал и не мог успокоиться после падения. Ребенок получил травму головы и многочисленные синяки. Другие дети побежали за помощью к соседу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

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Мать, избившая собственного сына. Фото: Одесская областная прокуратура

Избила ребенка за плач

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по данным следствия, всё произошло вечером в июне в одном из поселков Белгород-Днестровского района. Пятилетний мальчик упал, сильно плакал и долго не мог успокоиться. Его 36-летняя мать, воспитывающая четверых детей, решила за это наказать сына. Следователи установили, что женщина начала избивать мальчика руками и деревянной рукояткой от топора. Другие сыновья стали свидетелями избиения, побежали к соседу и рассказали ему о том, что происходит. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ссадины на теле.

Что известно о семье

С 2021 года семья находится на учете в местной Службе по делам детей как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В семье воспитывались четверо мальчиков в возрасте от трёх до девяти лет. В настоящее время все четверо детей находятся в безопасности. Где именно они проживают, в прокуратуре не уточнили.

Мать будут судить за пытки

Прокуроры уже передали обвинительный акт в суд. Женщине инкриминируют пытки по части первой статьи 127 Уголовного кодекса Украины. Ее обвиняют в умышленном причинении ребенку сильной физической боли и моральных страданий с целью наказания. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Правоохранители также отдельно расследуют возможную служебную халатность сотрудников местной Службы по делам детей. Дело возбуждено по части первой статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области трем членам приемной семьи сообщили о подозрении в пытках семилетнего мальчика. По данным следствия, 42-летняя женщина, ее муж и взрослый сын избивали и унижали ребенка, наказывая его за поведение. Всех троих детей из этой семьи передали в патронатную семью. Женщину взяли под стражу, а мужчинам назначили круглосуточный домашний арест.

Также Новини.LIVE сообщали о задержании 42-летней женщины в Раздельнянском районе. Ее подозревают в истязании семилетнего приемного сына. Мальчика и двух девочек, воспитывавшихся в этой семье, переселили в патронатную семью. Правоохранители также начали проверку работы местной Службы по делам детей.