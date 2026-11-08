Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине будут судить мать за избиение сына до сотрясения мозга топорищем

На Одесчине будут судить мать за избиение сына до сотрясения мозга топорищем

Ua ru
8 ноября 2026 11:27
На Одесчине мать будут судить за истязание 5-летнего сына рукояткой топора Национальная полиция Украины
Мать, избившая своего сына. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области предстанет перед судом 36-летняя женщина, которую обвиняют в истязании собственного пятилетнего сына. По данным следствия, мать избила мальчика руками и рукояткой топора только за то, что он плакал и не мог успокоиться после падения. Ребенок получил травму головы и многочисленные синяки. Другие дети побежали за помощью к соседу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Реклама
Жінка у поліцейському відділку
Мать, избившая собственного сына. Фото: Одесская областная прокуратура

Избила ребенка за плач

Как ранее сообщали Новини.LIVE, по данным следствия, всё произошло вечером в июне в одном из поселков Белгород-Днестровского района. Пятилетний мальчик упал, сильно плакал и долго не мог успокоиться. Его 36-летняя мать, воспитывающая четверых детей, решила за это наказать сына. Следователи установили, что женщина начала избивать мальчика руками и деревянной рукояткой от топора. Другие сыновья стали свидетелями избиения, побежали к соседу и рассказали ему о том, что происходит. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы и ссадины на теле.

Что известно о семье

С 2021 года семья находится на учете в местной Службе по делам детей как семья, оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В семье воспитывались четверо мальчиков в возрасте от трёх до девяти лет. В настоящее время все четверо детей находятся в безопасности. Где именно они проживают, в прокуратуре не уточнили.

Мать будут судить за пытки

Прокуроры уже передали обвинительный акт в суд. Женщине инкриминируют пытки по части первой статьи 127 Уголовного кодекса Украины. Ее обвиняют в умышленном причинении ребенку сильной физической боли и моральных страданий с целью наказания. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также:

Правоохранители также отдельно расследуют возможную служебную халатность сотрудников местной Службы по делам детей. Дело возбуждено по части первой статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области трем членам приемной семьи сообщили о подозрении в пытках семилетнего мальчика. По данным следствия, 42-летняя женщина, ее муж и взрослый сын избивали и унижали ребенка, наказывая его за поведение. Всех троих детей из этой семьи передали в патронатную семью. Женщину взяли под стражу, а мужчинам назначили круглосуточный домашний арест.

Также Новини.LIVE сообщали о задержании 42-летней женщины в Раздельнянском районе. Ее подозревают в истязании семилетнего приемного сына. Мальчика и двух девочек, воспитывавшихся в этой семье, переселили в патронатную семью. Правоохранители также начали проверку работы местной Службы по делам детей.

домашнее насилие избиение Одесская область Новости Одессы ребенок
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации