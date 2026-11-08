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Головна Одеса На Одещині судитимуть матір за побиття сина до струсу мозку держаком сокири

На Одещині судитимуть матір за побиття сина до струсу мозку держаком сокири

Ua ru
8 листопада 2026 11:27
На Одещині матір судитимуть за катування 5-річного сина держаком сокири Національна поліція України
Матір, яка побила свого сина. Фото: Національна поліція України

На Одещині судитимуть 36-річну жінку, яку звинувачують у катуванні власного п'ятирічного сина. За даними слідства, мати побила хлопчика руками та держаком сокири лише за те, що він плакав і не міг заспокоїтися після падіння. Дитина отримала травму голови та численні синці. Інші діти побігли по допомогу до сусіда.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

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Жінка у поліцейському відділку
Матір, яка побила власного сина. Фото: Одеська обласна прокуратура

Побила дитину за плач

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, за даними слідства, усе сталося ввечері в червні в одному із селищ Білгород-Дністровського району. П'ятирічний хлопчик упав, сильно плакав і довго не міг заспокоїтися. Його 36-річна мати, яка виховує чотирьох дітей, вирішила за це покарати сина. Слідчі встановили, що жінка почала бити хлопчика руками та дерев'яним держаком від сокири. Інші сини побачили побиття, побігли до сусіда й розповіли йому про те, що відбувається. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні гематоми та садна на тілі.

Що відомо про родину

Із 2021 року сім'я перебуває на обліку місцевої Служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. У родині виховувалися четверо хлопчиків віком від трьох до дев'яти років. Наразі всі четверо дітей перебувають у безпеці. Де саме вони проживають, у прокуратурі не уточнили.

Матір судитимуть за катування

Прокурори вже передали обвинувальний акт до суду. Жінці інкримінують катування за частиною першою статті 127 Кримінального кодексу України. Її обвинувачують в умисному заподіянні дитині сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарання. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Правоохоронці також окремо розслідують можливу службову недбалість працівників місцевої Служби у справах дітей. Провадження відкрили за частиною першою статті 367 Кримінального кодексу України. 

Новини.LIVE писали, що на Одещині трьом членам прийомної родини повідомили про підозру в катуванні семирічного хлопчика. За даними слідства, 42-річна жінка, її чоловік та дорослий син били й принижували дитину, караючи за поведінку. Усіх трьох дітей із родини передали до патронатної сім'ї. Жінку взяли під варту, а чоловікам призначили цілодобовий домашній арешт. 

Також Новини.LIVE розповідали про затримання 42-річної жінки в Роздільнянському районі. Її підозрюють у катуванні семирічного прийомного сина. Хлопчика та двох дівчат, які виховувалися в цій родині, перевлаштували до патронатної сім'ї. Правоохоронці також розпочали перевірку роботи місцевої Служби у справах дітей.

домашнє насильство побиття Одеська область Новини Одеси дитина
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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