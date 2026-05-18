На Одесчине мужчина забил до смерти товарища и закопал в лесу
В Одесской области после застолья мужчина до смерти избил знакомого, а затем закопал его тело в лесополосе возле дома. Пропавшего несколько дней искали родные и полиция. Нападавшего уже задержали.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Убил товарища во время застолья
По данным правоохранителей, происшествие произошло в одном из сел Рауховской общины Березовского района. В полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своего 41-летнего брата. По ее словам, мужчина перестал выходить на связь и не возвращался домой.
Во время поисков правоохранители установили, что в начале мая пропавший пошел в гости к 38-летнему знакомому. По версии следствия, мужчины вместе употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора, а впоследствии - и драка.
Следователи считают, что хозяин дома сильно избил гостя, после чего лег спать. Утром мужчина увидел, что знакомый не подает признаков жизни. Чтобы скрыть преступление, он оттащил тело через дорогу к лесополосе и закопал.
Предварительно, причиной смерти стал перелом основания черепа и отек головного мозга. Окончательную причину должны установить судебно-медицинские эксперты.
Какое наказание за убийство
Полицейские задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
