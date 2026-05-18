На Одесчине мужчина забил до смерти товарища и закопал в лесу

Полицейская собирает доказательства. Фото: кадр из видео

В Одесской области после застолья мужчина до смерти избил знакомого, а затем закопал его тело в лесополосе возле дома. Пропавшего несколько дней искали родные и полиция. Нападавшего уже задержали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Убил товарища во время застолья

По данным правоохранителей, происшествие произошло в одном из сел Рауховской общины Березовского района. В полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своего 41-летнего брата. По ее словам, мужчина перестал выходить на связь и не возвращался домой.

Во время поисков правоохранители установили, что в начале мая пропавший пошел в гости к 38-летнему знакомому. По версии следствия, мужчины вместе употребляли алкоголь, когда между ними возникла ссора, а впоследствии - и драка.

Следователи на месте преступления. Фото: ГУНП Одесской области

Следователи считают, что хозяин дома сильно избил гостя, после чего лег спать. Утром мужчина увидел, что знакомый не подает признаков жизни. Чтобы скрыть преступление, он оттащил тело через дорогу к лесополосе и закопал.

Предварительно, причиной смерти стал перелом основания черепа и отек головного мозга. Окончательную причину должны установить судебно-медицинские эксперты.

Какое наказание за убийство

Полицейские задержали подозреваемого и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве. Фото: ГУНП Одесской области

