На Одещині чоловік забив до смерті товариша й закопав у лісі

Поліцейська збирає докази. Фото: кадр з відео

На Одещині після застілля чоловік до смерті побив знайомого, а потім закопав його тіло у лісосмузі біля будинку. Зниклого кілька днів шукали рідні та поліція. Нападника уже затримали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Вбив товариша під час застілля

За даними правоохоронців, подія сталася в одному із сіл Раухівської громади Березівського району. До поліції звернулася жінка, яка повідомила про зникнення свого 41-річного брата. За її словами, чоловік перестав виходити на зв’язок і не повертався додому.

Під час пошуків правоохоронці встановили, що на початку травня зниклий пішов у гості до 38-річного знайомого. За версією слідства, чоловіки разом вживали алкоголь, коли між ними виникла сварка, а згодом — й бійка.

Слідчі на місці злочину. Фото: ГУНП Одещини

Слідчі вважають, що господар будинку сильно побив гостя, після чого ліг спати. Вранці чоловік побачив, що знайомий не подає ознак життя. Щоб приховати злочин, він відтягнув тіло через дорогу до лісосмуги та закопав.

Читайте також:

Попередньо, причиною смерті став перелом основи черепа та набряк головного мозку. Остаточну причину мають встановити судово-медичні експерти.

Яке покарання за вбивство

Поліцейські затримали підозрюваного та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Суд уже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Затриманий чоловік, якого підозрюють у вбивстві. Фото: ГУНП Одещини

Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині під час сварки через ревнощі чоловік ударив ножем свого брата-близнюка. Потерпілого у важкому стані забрали до лікарні. Нападника швидко розшукали та затримали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеській області чоловік вбив свою невістку під час сварки у новорічну ніч. Вони разом святкували і вживали алкоголь. Проте згодом між ними виник конфлікт, і свекор схопив ніж, яким вдарив кілька разів жінку. Вона померла від отриманих поранень.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що в Одеському апеляційному суді продовжують розгляд резонансної справи щодо жінки та її співмешканця. Раніше їх засудили за залишення малолітньої дитини в небезпеці. Після смерті дитини, за даними слідства, її тіло приховали у морозилці.