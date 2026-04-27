На Одещині сталася різанина: приревнув брата до дружини

Знаряддя нападую Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині сімейне застілля закінчилося різаниною. Під час сварки через ревнощі чоловік ударив ножем свого брата-близнюка. Потерпілого у важкому стані забрали до лікарні. Нападника швидко розшукали та затримали.

Напад через ревнощі

Подія сталася пізно ввечері в одному з населених пунктів Коноплянської громади Березівського району. Медики повідомили поліцію про госпіталізацію 38-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки. Як з’ясували правоохоронці, потерпілий у себе вдома разом із братом-близнюком та їхньою знайомою вживав алкоголь. Під час застілля між родичами виникла сварка через ревнощі до жінки. У розпалі конфлікту один із чоловіків схопив кухонний ніж і вдарив брата в груди. Після цього він утік.

Швидку допомогу викликала жінка, яка була з ними. Поліцейські протягом доби встановили, де переховується підозрюваний. Його знайшли в покинутій будівлі в тому ж населеному пункті та затримали. З місця події вилучили ніж та інші речові докази — їх направили на експертизу.

Що загрожує

Чоловікові вже повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. За законом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Відомо, що підозрюваний раніше вже мав судимість за крадіжку. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

