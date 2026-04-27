В Одесской области произошла резня: приревновал брата к жене

На Одесчине произошла резня: приревновал брата к жене
В Одесской области семейное застолье закончилось поножовщиной. Во время ссоры из-за ревности мужчина ударил ножом своего брата-близнеца. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали в больницу. Нападавшего быстро разыскали и задержали.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.
Нападение из-за ревности
Происшествие произошло поздно вечером в одном из населенных пунктов Коноплянской общины Березовского района. Медики сообщили полиции о госпитализации 38-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Как выяснили правоохранители, потерпевший у себя дома вместе с братом-близнецом и их знакомой употреблял алкоголь. Во время застолья между родственниками возникла ссора из-за ревности к женщине. В разгар конфликта один из мужчин схватил кухонный нож и ударил брата в грудь. После этого он убежал.
Скорую помощь вызвала женщина, которая была с ними. Полицейские в течение суток установили, где скрывается подозреваемый. Его нашли в заброшенном здании в том же населенном пункте и задержали. С места происшествия изъяли нож и другие вещественные доказательства — их направили на экспертизу.
Что грозит
Мужчине уже сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест. По закону, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый ранее уже имел судимость за кражу. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
